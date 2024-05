Remedios de Escalada se casó con 14 años y a los 16 ayudó a liberar América

María de los Remedios Carmen Escalada no se conformaba con ser la esposa del general José de San Martín, quien en ese momento era el gobernador de Cuyo. Quería ayudarlo, necesitaba que la sociedad entendiera el valor de la cruzada del militar.

Reunió a las damas de la sociedad mendocina y no sólo crearon la bandera del Ejército de Los Andes, sino que ayudaron a conformar la tropa para liberar a Chile y Perú.

También era su lucha, su pelea, vendió sus joyas para apoyar al General. No necesitaba riqueza, quería la libertad de América.

Las “Damas Mendocinas” continuaron con su ejemplo y recaudaron fondos para que la proeza fuera cumplida. Remedios también fue parte de las “Patricias argentinas”, las damas porteñas que recaudaron dinero para colaborar en la campaña del Libertador.

Remedios de Escalada, su historia

María de los Remedios del Carmen Escalada, nació en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1797, hija de Tomasa de la Quintana y Antonio José de Escalada, un matrimonio de la alta sociedad porteña. En su hogar, luego de la Revolución de Mayo, hubo múltiples reuniones patriotas. Conoció a José de San Martín el 9 de marzo de 1812. El joven oficial la cautivó con sus relatos de las luchas en el exterior ya que había regresado a Buenos Aires a pelear por la independencia americana.

Es posible que por las costumbres de la época, haya existido un arreglo matrimonial entre San Martín y los Escalada. Con esta unión los Escalada lograban una alianza con un oficial de promisoria carrera y San Martín conseguía una vinculación con la aristocracia porteña.

Pero no todo fue simple, la relación del Libertador con su familia política no fue buena. El militar tenía carácter y no se adaptaba a las formalidades que le exigía la alta sociedad. Testimonios históricos afirman que la madre de Remedios se oponía al matrimonio.

Remedios rompió el compromiso que tenía con un pretendiente y con pocos meses de noviazgo se casó con José de San Martín en 1812. Ella contaba con 14 años y el militar tenía 34, lo hicieron en una ceremonia privada en la iglesia de La Merced y los testigos fueron Carlos María de Alvear y Carmen de Quintanilla. A los pocos meses repitieron la ceremonia de manera “pomposa” en la Catedral de Buenos Aires.

Su pronta muerte

Remedios en 1819, tan solo siete años después de casarse padeció la tuberculosis y tuvo que ser trasladada, con su salud muy delicada, nuevamente con sus padres a Buenos Aires, mientras su marido libraba una batalla en Chile. En 1823 con tan solo 25 años murió sola en un monasterio pidiendo poder ver por última vez al general, quien llegó meses después de su fallecimiento. En su último aliento pidió por su amor y clamó por la libertad de toda América.

Informe de Martín Bonansea.