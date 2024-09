Claudio Zuchovicki

¿Son confiables los números en Argentina? La realidad es que, en mi opinión, no hay una intención de mentir en los índices, pero sí hay un gran desafío en cómo se generan esos datos.

Por ejemplo, se estima que el 45% de la economía argentina es informal. Esto plantea una cuestión crucial: ¿cómo se obtienen los números cuando una parte significativa de la economía no está registrada? Cuando hablamos de PBI, pobreza o inflación, el contexto se complica. En Argentina, muchos de los números son estimaciones, como diría el gran Tomás Bulat, son como el índice de los cinco dedos: una aproximación basada en conjeturas.

Tomemos el caso de la inflación. Comparar datos de inflación resulta complicado, ya que el consumo de cada uno es diferente. Recientemente, un dueño de supermercado me comentó sobre la caída del consumo. Antes, con los precios cuidados, las ventas eran bajas, pero ahora, sin esos precios, se diluyen entre otros comercios. Esto demuestra que una caída en el consumo global no necesariamente implica lo mismo para cada canal de venta.

Hoy, se estima que la inflación será entre el 3 y el 4%. Sin embargo, este porcentaje no se puede comparar directamente con el del año anterior. Antes, teníamos tarifas y tipos de cambio que no reflejaban la realidad. La brecha cambiaria, que antes era del 200%, ahora es del 30%. Por lo tanto, el 4% actual no se puede considerar el mismo que hace un año.

En el contexto del consumo, muchos comerciantes importaban productos para cubrirse contra la inflación, pero esto no siempre significaba que estaban vendiendo. Era más una estrategia de stock que de venta. La realidad del consumo hoy es diferente; hay un aspecto más recesivo que en años anteriores. Los datos que obtenemos muchas veces se basan en realidades que no son comparables.

Cierro esta reflexión con una frase que me ha impactado: "A las nubes, le importa muy poco lo que piense el meteorólogo". Esto se aplica a la economía. Nuestras opiniones y predicciones pueden ser irrelevantes frente a la realidad. Cuando hacemos un presupuesto o una proyección, la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. La economía está llena de subjetividades y, a menudo, los datos pueden llevarnos a errores.

Finalmente, es importante recordar que las decisiones humanas no siempre se basan en números. Las emociones, los estados de ánimo y factores externos, como una sequía o un evento inesperado, pueden cambiar drásticamente las perspectivas. Por lo tanto, aferrarnos a los números sin considerar el contexto humano puede resultar en decisiones equivocadas.