La principal batalla es bajar la inflación

Claudio Zuchovicki

La discusión en materia política y económica de la semana pasa por algo muy lógico y muy sano como es que los jubilados estaban atrasados; es una discusión políticamente correcta. Pero del otro lado está el dilema de dónde sale esa plata para pagar.

Para el gobierno es esencial no tener déficit fiscal para no tener que emitir y para controlar la inflación. Una manera de subir tu salario es que no haya inflación; de nada te sirve que te suban 8% si después la inflación es del 10%, con lo cual te alcanza para menos. Entonces, en esa pelea, la discusión pasa a ser ahora: si vos querés un aumento del gasto público, en este caso o de algún aumento en el presupuesto, la ley dice que tenés que generarlo de algún otro lado.

Y ahí es donde se mete la política: ¿generarlo de quién? ¿cobrar impuestos a quién? Entonces supongamos que dicen mañana: “bueno, está bien, hay que recabar más a todos los periodistas a partir de ahora” y nosotros dos vamos a decir: “no, para, ¿por qué los periodistas?” No, los importados y los importadores dirán: “no, este es el problema de trabajar en un país con una sábana corta”, donde vos le querés aumentar a alguien y le tenés que recortar a otro. Y cada uno siente que lo que hace es esencial.

Por eso me parece que la principal batalla era la de bajar la inflación. Pero bueno, estamos en manos de la política, los tiempos de los políticos son distintos a los de la economía. Entiendo eso también, porque una cosa es hablar, en mi caso, teniendo reservas o llegando a fin de mes y otra cosa es pedirle tiempo a alguien que su jubilación no le alcanza.

Todo depende de la sensibilidad de la sociedad. Si quiere otra vez caer en el viejo truco de la emisión monetaria y de la ilusión monetaria, porque en el fondo la emisión es ilusión; vos crees que tenés algo más en el bolsillo, pero se lo lleva después el supermercado cuando vos estás de compras y hasta a veces hasta te esconden los productos en la góndola viviendo esa inflación.