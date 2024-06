Expectativas, suerte y ansiedad

Claudio Zuchovicki

Ustedes saben que los activos argentinos cotizan en Nueva York y jueves y viernes tuvimos días difíciles, de baja forma fuerte, con lo cual esta apertura era esperada y no fue tan grave como se esperaba después de dos malas jornadas que tuvimos internacionalmente.

Dos cosas: quizás me aleje un poquito del día a día, pero me parece relevante para tratar de entender la economía argentina hoy. En primer lugar, las cosas valen también de acuerdo a las expectativas que uno tenía antes. Si uno espera algo muy bueno, pero muy bueno, pero muy bueno, y es solo bueno, es una desilusión.

Si uno espera algo muy malo, pero muy malo, pero muy malo, y es solo malo, es un alivio. Por ejemplo: la inflación del 4,2% o inflación cero de esta semana de junio en alimentos, que se conoció recién, se calcula recién para junio, es una muy buena noticia con respecto a donde veníamos, pero si lo anualizo, un 40% anual de inflación, solo tres países en el mundo tienen más inflación que esto.

Entonces, en ese contexto, una buena noticia es relativa de acuerdo a la expectativa previa que uno tenía. Muchas de las comparaciones que estamos viendo tienen que ver con las expectativas previas. Por ejemplo, yo soy uno de los que se equivocó en Argentina, y reconozco haberme equivocado, en haber vaticinado una alta chance de hiperinflación en Argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como todos unos años atrás vaticinábamos una alta chance de hiperinflación en Argentina, ya sea por dolarización, o ya sea porque ganaba un candidato que ya estaba ejerciendo y ya no le creían por eso la inflación que había, entonces, casi todos nos estoqueábamos.

Uno está comparando con valores que es con una expectativa que no se dio. Entonces, uno tiene que armarse de nuevo en algo que preció que no se dio. Y gran parte de lo que nos va a pasar ahora, desempleo, muchos datos económicos duros, no está tan en función de visión de futuro, sino de decisiones previas que se tomaron. Ahí pongo las expectativas.

Repito, me pasó hoy con los mercados. La verdad es que esperaba una apertura horrible por lo que pasó jueves o viernes. Pero bueno, hoy el mercado en Nueva York, el mercado argentino rebotó un poquito, y eso hace que bajó menos de lo que nosotros esperábamos. Y el problema, me cuesta describir entonces, porque vengo influenciado por las expectativas previas que yo tenía.

Ejemplo: te tengo que decir, el mercado está 2% abajo, y te digo "que bien, está solo 2% abajo". Alguien que cerró la persiana el miércoles y la abre hoy, dice, "2% abajo, ¿qué pasó?". Y en eso de las expectativas previas, yo encontré un ejemplo, que una vez que se llamaba la teoría de Maradona, que la escribió un autor inglés (Lord Mervyn King) que manejó el Banco Central de Inglaterra durante muchos años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante 15 años manejó el Banco Central, y en serio, él la llamaba "La política monetaria de Maradona". Maradona hizo el mejor gol de los mundiales, de la historia de los mundiales, allá por 1986.

¿Cómo fue ese gol? ¿Cómo fue? Maradona tomó la pelota en la mitad de la cancha, esquivó un montón de ingleses, y cayéndose, esquiva al arquero y hace el gol. Pero si uno mira el gol, Maradona casi no esquiva a nadie. Maradona toma la pelota en la mitad de la cancha, hace una pirueta, y va corriendo derecho al arco. Un defensor piensa que se la pasaba al Valdano, y se corre para la derecha, le deja el medio abierto, va por el medio, el otro defensor piensa que va para la izquierda, le deja el medio abierto, y así, corriendo derecho al arco, sí esquiva al arquero y hace el gol.

¿Qué decía el profesor inglés? "Nunca importó lo que iba a hacer Maradona. Lo que importaba era lo que el defensor pensaba que iba a hacer Maradona. Y la economía se mueve así. No importa lo que va a pasar, sino las expectativas previas de lo que yo creía que iba a pasar".

En un ejemplo, el 80% de las cosas que no suceden, no nos suceden por lo que sucede en el mundo, sino por las expectativas previas que nosotros teníamos: cómo nos encontrábamos, cómo fuimos preparados, o si no fuimos preparados porque subestimábamos una situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La realidad es un dato, obviamente, el más relevante. Pero cómo estábamos preparados o no, amortigua el hecho. Y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta en las evaluaciones que hacemos hoy.

Y por último, el factor de la suerte. ¿Existe la suerte? Cuando uno toma decisiones, ¿existe la suerte? O es todo esfuerzo, es todo mérito, es todo el clima, es todo, no sé. ¿Existe la suerte? Y encontré un ejemplo, cito al autor, porque recomiendo mucho su libro, Morgan Housel, en La Psicología del Dinero, que encontró este caso que me pareció fabuloso para describir y termino con esto. Era la vida de Bill Gates. Bill Gates se crio en un lugar, en una universidad, donde el que manejaba esa universidad creía en 1968, cuando él estaba estudiando, que el futuro iba a pasar por las computadoras. E invirtió en una computadora.

Y ahí había tres excelentes chicos que se motivaron y crearon alrededor de una computadora. Bill Gates y sus dos socios, Paul Allen y un chico que se llamaba Kant. ¿Qué probabilidad hay que Bill Gates siempre reconoce que Microsoft existe y hoy es la segunda compañía más grande del mundo, después de NVIDIA, gracias al profesor que se le ocurrió tener una computadora en 1968 al alcance de los alumnos?

En ese momento había 300.000 alumnos, no me acuerdo si era 30 millones de alumnos alrededor de Estados Unidos, de esa edad, en 1968. Solo 300 iban a esa universidad. Quiere decir que había una posibilidad en un millón de que salga un Bill Gates. Y salió. Pero Kant, el socio, el que estudió con él, el que aprendió con él, y es incomprobable, pero todos decían que era el más genio de los tres, de Paul Allen y de él, es un tipo que le gustaba escalar montañas. Y muere muy jovencito, escalando una montaña.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Qué probabilidad hay que un escalador, un alpinista, muera en una montaña? Uno en un millón. Entonces, uno en un millón, escribió la historia, Bill Gates, uno en un millón, nadie lo conoce, que murió en una aventura de escalar una montaña.

¿Cuánto existe la suerte? Por eso el título lo puse Expectativas, Suerte y la Ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con algo que me encantaría empezar a usar en Cadena 3, en este caso, cómo para propagar una idea. La ansiedad que estamos todos: "¿Cuándo sale el cepo? ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo tenemos superávit? ¿Cuándo sale la recesión?". Es mejor crecer durante 10 años un 3% anual, que rebotar un 7% y después no poder sostenerlo.

Yo tengo el miedo que muchas veces, porque creciste en 7, porque le pusiste anabólicos al crecimiento, después no lo podés sostener y te juegan contra. Esto es como cuando hacés una dieta. Una cosa es bajar todas las semanas un kilo y de repente haces un ayuno, bajás 5 kilos en un mes y después engordás 20. Entonces, una cosa es no seas ansioso y comes todos los días no tener para comer, entiendo claramente, no quiero caer en esa.

Pero lo que digo es, también como país, sostengamos que es mejor hacer las cosas bien estructuralmente, hacer los cambios estructurales. Y lo digo por el Gobierno también, no como crítica, pero como llamado de atención, no enamorarte de números que después para mantener un número de inflación, un número para que todo el mundo vea que sea decreciente, empezar a cambiar algún número, a diferir un pago. La verdad, a veces es mejor enfrentarla.

¿Viste cuando mirás un partido de fútbol? Una cosa es mirarlo, y otra cosa es escucharlo por radio. Cuando vos los escuchás por radio, parece que va a haber un gol cada segundo. Entonces yo escucho el partido y digo, me lo estoy perdiendo, y a la noche ves la repetición, y no llegaron al arco. Pero la habilidad del locutor, o del relator, hace que vos sientas que en cada jugada va a haber un gol. Nuestra necesidad de informar todos los días hace de que tengamos que discutir un título todo el tiempo.

/Inicio Código Embebido/

Mirá también Las claves de Zucho ¿Argentina quiere cambiar?

/Fin Código Embebido/