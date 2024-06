Invertir en el transporte de gas desde Vaca Muerta, una buena noticia

Claudio Zuchovicki

¿Por qué las inversiones en Argentina han sido tan escasas en los últimos tiempos? La respuesta es simple: falta de reglas claras e incentivos a la inversión. Si no podés garantizar estabilidad en los precios, si no podés pagar dividendos cuando ganas y si no podés manejar tus propios precios sin interferencias gubernamentales, entonces las inversiones se vuelven poco atractivas.

El reciente anuncio de inversión cambia eso. Al operar bajo una ley mejorada que limita los rubros que pueden ser afectados por cambios abruptos, se anima a los inversores a invertir más en Argentina. Pero esto no solo beneficia al proceso del gas; también moviliza al PBI argentino.

Pensalo así: ¿De qué sirve vender el doble de autos si después no tenemos rutas? ¿De qué sirve producir Vaca Muerta si después no tenemos caños para producir o trasladar el gas? ¿De qué sirve tener litio o cobre si luego cuesta 10 veces más trasladarlo al Atlántico debido al mal estado de nuestras rutas?

La infraestructura es vital para un país. Un país sin infraestructura adecuada simplemente no puede desarrollarse ni crecer. Y esta inversión va más allá del valor inicial de 700 millones de dólares. Abre la puerta a una energía más barata, sin cortes y con calderas encendidas todo el tiempo, lo que contribuye mucho más al PBI.

Y esto puede tener un efecto dominó. Cuando las empresas ven que alguien invierte en un sector, pueden sentirse motivadas a hacer lo mismo para no quedarse atrás. Esto genera competencia, lo cual beneficia al usuario final y reactiva la economía.

Así que este anuncio de inversión es una gran noticia para Argentina.