El rebote de los mercados tras "el Lunes Negro"

Claudio Zuchovicki

Hablamos del famoso "Lunes Negro", un término que ha resonado en nuestras conversaciones recientes. Pero, ¿estamos realmente rebotando? ¿Qué está pasando hoy en el mercado?

Siempre he sostenido que todos, en algún momento, buscamos en las noticias los datos que justifiquen nuestras opiniones preestablecidas. Cuando me preguntas por qué baja la bolsa, la respuesta a menudo está ligada a la recesión en Estados Unidos o a datos que ya conocíamos. Sin embargo, me parece que la realidad es más compleja. La subida del dólar y el aumento del riesgo país son síntomas de una falta de confianza que no se puede ignorar. Cuando los mercados se calman, la atención se desvanece, y eso es algo que he notado en cada rebote.

Hoy, por ejemplo, salió un dato que alivia un poco la recesión y eso ha hecho que los mercados globales reboten. Pero, a mi juicio, no se trata solo de la recesión. Estamos en un contexto geopolítico complicado, con líderes que parecen no estar a la altura de las circunstancias. La falta de dirección clara en el ámbito internacional genera incertidumbre, y eso afecta a los mercados.

Las elecciones en Estados Unidos son un tema recurrente. La posibilidad de que Trump regrese al poder genera distintas expectativas. Su enfoque proteccionista podría traer cambios significativos para las economías emergentes, incluida Argentina. La ciudadanía estadounidense tendrá que decidir en noviembre, y esa decisión podría paralizar al mundo por un tiempo.

En Europa la situación no es menos complicada. Las elecciones en Francia y el liderazgo en España también plantean desafíos. En resumen, la volatilidad del mercado está relacionada con la pérdida de institucionalidad y la incertidumbre sobre a quién seguir. Esa fue mi reflexión el lunes, más allá del simple hecho de que fue un "lunes negro".

En cuanto a Argentina, el cepo es un tema candente. Es una medida que ha estado presente en nuestra economía desde 2011, con breves interrupciones. Levantar el cepo es necesario, pero no a cualquier precio. Es fundamental tener la seguridad de que, al hacerlo, no se generará una nueva crisis. La realidad es que, al liberar el cepo, podríamos enfrentar un aumento del dólar y, por ende, de la inflación.

He estado reflexionando sobre cómo se pueden resolver estos problemas. La economía argentina está llena de intereses creados y cada sector busca defender sus propias necesidades. Es un juego complicado, donde se deben considerar las consecuencias para todos los actores, no solo para unos pocos. La gente necesita soluciones inmediatas, pero hacer las cosas mal podría ser aún más perjudicial.