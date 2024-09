Adrián Simioni

Tasas municipales, qué lío que se va a armar. Y qué bueno que se arme. Armemos lío, como dijo el Papa. Vamos a citar por una vez. ¡Bien, el Papa! Esto se da en el marco de un desbarajuste total del Estado de la Argentina, en sus tres niveles. Tenemos a un Estado Nacional que está haciendo un ajuste enorme, que parte de ese ajuste se los transfiere a las provincias, a las provincias que nunca transfirieron sus cajas de jubilaciones, porque no les está dando eso, pero los municipios no están haciendo su parte.

¿Qué están haciendo los municipios? Como no quieren ajustar, muchos intendentes están cargando, cobrando, aumentando tasas desorbitadas, están aumentando las tasas a los combustibles, con la excusa de la tasa vial. Están aumentando, como pasa en el municipio de Lanús, las tasas que se cobran sobre los alimentos en los supermercados.

¿Cuándo van a ajusten? Ordénense, porque la sociedad argentina no puede seguir pagando semejante costo del Estado, no puede ser que la respuesta sea subir impuestos. Ahí hay una pelea grande, porque el Gobierno dice "yo hago un esfuerzo enorme para frenar la inflación y vos me duplicás la tasa de impuestos que yo pago sobre la leche". Entonces, no puede ser. Esa es la guerra.

Por eso Caputo dijo, "bueno, al menos sobre los servicios públicos, se terminó la joda de las tasas municipales, los cargos fijos", toda esa historia. Las prohibió. Salió el decreto, hoy. Porque, claro, él no puede decirle a los municipios qué impuesto cobrarle a un supermercado, pero sí puede decirle a los servicios públicos.

Ahora, vamos al segundo punto. No todos los servicios públicos son los mismos. Por ejemplo, en Córdoba, con EPEC que es de jurisdicción provincial, la Nación no podría decirle qué impuesto cobrar o no, pero es jurisdicción provincial sobre la distribución. La generación de la energía es de orden nacional. Entonces, ahí hay un dilema. ¿Sobre qué me vas a cobrar el impuesto? ¿Sobre la distribución? Sí, pero acá te la facturan sobre todo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Agua es jurisdicción provincial completa. La Nación no tiene nada que ver. Gas es jurisdicción nacional. Entonces, va a haber un entuerto ahí. Claro, la provincia no tiene nada que ver, pero te cobra. En otros, la nación no tiene nada que ver, pero te quiere prohibir que lo cobres. Es un despiole.

Además, hay que distinguir entre lo que son impuestos, por ejemplo, Ingresos Brutos. Es legal que la provincia cobre Ingresos Brutos porque las provincias pueden cobrar impuestos. Los municipios se supone que no pueden cobrar impuestos. Tienen que cobrar tasas. Eso quiere decir que te tienen que cobrar por un servicio efectivamente prestado. Así un boleo, que le ponen tasas, pero en realidad son un impuesto.

Y después están los cargos fijos, que cualquiera los inventa y que te cobra cosas por fuera. Hemos pagado cargos fijos por el fuego, hemos pagado cargos fijos porque la Nación no financiaba la ruta. Entonces, sobre servicios que no tienen nada que ver, eso también se debería terminar. Y ahora vamos al tema, por ejemplo, en Córdoba, para ver las locuras que pagamos, que tenemos en las facturas.

En EPEC, vos le pagás el servicio EPEC y encima de EPEC pagás seis cosas que no tienen que ver con lo que vos consumiste. En el caso de la Municipalidad de Córdoba, te aplican un 9,9% de una ordenanza impositiva municipal sobre lo que vos consumiste en EPEC, de luz, o sea prácticamente el 10%, sobre toda la factura con la excusa de que con eso se paga el alumbrado público. La Municipalidad dice "si yo voy a cobrar el alumbrado público a los vecinos, no me lo pagan". Claro, pero entonces te extorsionan. Si vos no pagas eso, que es un servicio municipal, te cortan la luz. Pero si vos me estás dando otro servicio, que sea eléctrico, no tiene nada que ver, es un servicio que vos me brindas a mí.

Exactamente lo que es el argumento de Caputo. Es el argumento. Deben cobrar sólo lo que están pagando. Que además tiene un problema. Si vos tenés un edificio de 50 departamentos, y es el mismo foco de luz, el alumbrado público, que tenés para una sola casa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Por qué a los 50 departamentos les vas a cobrar el 10% de todo lo que consumen por el mismo foco, si la tasa tiene que ser lo que cuesta prestar ese servicio? Y cuesta lo mismo prestar el servicio del alumbrado público a un edificio de 50 departamentos que tiene 10 metros de frente que a una casa que tiene 10 metros de frente. ¿Me estás cobrando el bolero o no me estás cobrando el servicio?

Y el otro punto, ¿en serio el alumbrado público cuesta el 10% de todo lo que consumimos en electricidad? La industria, los comercios, los hogares. ¿En serio me vas a decir que el alumbrado público cuesta el 10% de toda la energía que consumimos? Es un verso. Es mentira.

Ecogas, por su parte, te cobra nueve cosas. Le obligan a Ecogas a cobrarte nueve cosas que no son el consumo de gas. Entre ellas hay impuestos que son legales. Pero la Municipalidad te cobra la tasa de comercio de la industria, que le cobra toda la actividad comercial y después te clava un impuesto equivalente llamado Ordenanza Impositiva Municipal, sobre el consumo del gas. Pero la Municipalidad no tiene nada que ver, por lo menos en EPEC tiene la excusa del alumbrado público, pero el gas, ¿Qué te hace? ¿Calefacciona las veredas? Es ridículo. A menos que te cobren el uso de la tierra porque van los caños por debajo. No sé cuál es la excusa porque la Municipalidad no garpa nada del gas.

Y en el agua es tremendo. El agua tiene menos cosas cargadas en las facturas. Son cuatro. Estamos hablando de la ciudad de Córdoba, pero esto pasa en todo el país, con distintos números. La Municipalidad inventó un fondo integral de infraestructura sanitaria, que no sabemos bien para qué es.

No sabemos cuál es el servicio que te prestan. ¿Y sabes cuánto te cobra? 16%. O sea, cada 10.000 pesos que pago de agua en Córdoba capital, 1.600 van a ese fondo. Van a ese fondo, que no sabemos bien para qué es. Que me riegue el jardín, la municipalidad. ¿Qué hace con eso? Está bueno que alguien conteste cómo van a cobrar el 16%.

¿Saben lo que cuesta tomar el agua, llevarla a las plantas de tratamiento, limpiarla, potabilizarla, repartirla por toda la ciudad, que vos abras todas las canillas de tu casa todos los días y tengas agua limpia para beber? ¿Me van a cobrar el 16% de todo eso? Están cobrando impuestos disfrazados. Y encima no se quieren tomar el trabajo de poner la cara de venir y cobrártelo ellos.

¿Por qué no pagan en el umbral público de todo el impuesto que pagamos sobre la propiedad o los otros impuestos que cobra la Municipalidad?

Más allá de la decisión del Gobierno nacional a ver cómo se resuelve. Claro, usan extorsivamente la boleta de la luz, del agua, para sacudir impuestos. Entonces, si esto va a ser un lío, va a ser un lío judicial, se va a judicializar seguro, pero qué bueno que se arme este lío. Termínenla con los impuestos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/