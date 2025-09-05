Por Adrián Simioni

En un país donde el caos y las grietas dividen hasta el cansancio, hay una figura que, sin estridencias ni grandes proclamas, nos hace soñar con algo diferente: Lionel Scaloni.

No, no voy a hablar de los DNU ni de las tormentas políticas que nos abruman. Quiero hablar de algo que me entusiasma, que nos entusiasma a muchos: la Selección y, en particular, el liderazgo silencioso pero arrollador de Scaloni, el "contagiador".

Scaloni no es una megaestrella del fútbol. No fue Messi, nunca lo será. No tuvo una carrera rutilante, pero tampoco es un improvisado. Hizo su camino desde la humildad de su club en Pujato hasta ser capitán en Deportivo La Coruña, siempre con esfuerzo y sin alardes.

Es un hombre común, uno de esos que pedalean por las Sierras de Córdoba sin que nadie se entere, salvo por una foto casual que alguien le saca mientras charla como si nada. No vende humildad, la ejerce. No se para en las disputas, no es bilardista ni menottista, no habla de lo que no sabe. Es un tipo que, si el locutor exagera en su presentación, se incomoda. Y sin embargo, cuando ves los resultados de su trabajo, los trajes de líder le quedan chicos.

La selección que dirige no es un club de amigos de Messi, como algunos pronosticaban con sorna. Es un equipo que se comporta como Scaloni. Él los contagia. No sabemos qué pasa dentro de ese vestuario, pero el conjunto refleja su estilo: trabajo, compromiso, humildad.

Scaloni eligió rodearse de lo mejor, como Pablo Aimar, forjado en la escuela de José Pekerman, y juntos construyeron un equipo que no solo gana, sino que inspira.

En 2021, antes de ser campeón del mundo, Scaloni visitó la escuelita de su infancia en Pujato. Les dijo a los chicos algo tan simple como profundo: "Yo disfrutaba venir a la escuela, fui feliz acá. Si pudiera elegir, quisiera tener su edad y volver". ¿Cuándo escuchamos a un político, o incluso a un pedagogo, hablar así de la escuela? No era una frase para la tribuna, era un testimonio genuino.

Scaloni contagia felicidad, esfuerzo, autenticidad. Contagia valores que no necesitan ser gritados para calar hondo.

En esta Argentina de desencuentros, donde todo parece una batalla, Scaloni es una isla de racionalidad, un ejemplo de que se puede liderar sin soberbia, sin promesas vacías, sin populismos baratos. Qué lindo sería que su forma de ser nos contagiara a todos. Que pudiéramos construir una sociedad donde prosperen los Scalonis, las Scalonas, esos hombres y mujeres comunes que, con trabajo y humildad, hacen cosas extraordinarias. Porque, al final, lo que vemos en él y en su selección es mucho más que fútbol: es una lección de vida, una invitación a ser mejores, juntos.