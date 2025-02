Saluden a los cordobeses que nos vamos

Adrián Simioni

La tendencia ya se conocía, no sólo en Córdoba sino en el mundo: la tasa de natalidad no para de caer. Pero hay datos que, de pronto, nos ponen frente a la nariz la dimensión y la velocidad de ese proceso.

Hoy, nuestro colega Ari Garbovetzky publica en La Voz del Interior un dato contundente. En todo 2024 hubo un 10,6% de partos menos que el año pasado. Es decir, en apenas un año, por alguna razón un 11% menos de mujeres fue mamá; Un 11% menos de padres tuvieron que asumir que ellos también tienen que levantarse a las 3AM a cambiar el pañal.

Es, tal vez, el cambio estructural más grande que vamos a presenciar en nuestras vidas. Pero es algo paulatino, que viene asomando desde antes, y entonces es como que deja de sorprendernos.

Pero ¿es paulatino? Bueno, 11% parece un proceso súper acelerado. Hagamos un ejercicio meramente matemático. Si los nacimientos siguen cayendo al 11% anual, y en 2023, supongamos, habían nacido 100 chicos, entonces en tan sólo 10 años, van a nacer apenas 35.

¿Igual te parece algo lejano? Ponele que empezaste a trabajar en 2023. Cuando te jubiles, si no cambia la ley, dentro de 30 años, en el 2052, ese año habrán nacido apenas 3 chicos de los 100 que habían nacido cuando vos empezaste a trabajar. ¿Quién te creés que te va pagar la jubilación cuando lleves ya 20 años de jubilado, en 2052? Ese año habrá sólo 3 chicos de 20 años de edad que podrían entrar al mercado laboral, pero encima casi seguro no lo van a hacer porque seguro que todavía van a estar estudiando.

Así que vengan rápido, robots con inteligencia artificial. Laburen ustedes porque lo que es nosotros, pronto no vamos a estar. Estamos dejando de existir. Literalmente.

Eso es para adelante, pero ya se ve en el pasado. En 2014 habían nacido 59 mil cordobeses. El año pasado, apenas 10 años después, nacieron menos de 34 mil. O sea, dos tercios de cordobesitos en pañales salieron del grupo. En apenas 10 años.

La consecuencia más directa: ya estamos yendo para atrás: el año pasado murieron mil cordobeses más de los que nacieron. Saluden a los cordobeses que nos estamos yendo.

En el proceso, hay un cambio cualitativo fundamental. Entre las mujeres con educación universitaria, los nacimientos se redujeron menos. Se redujeron en sólo 5%. Pero porque ese grupo ya venía teniendo pocos bebés.

En cambio, la caída de nacimientos es vertical entre las mujeres con primario incompleto: 25% menos de nacimientos de un año para otro. O sea: contra lo que mucha gente cree desde siempre, cada vez menos son los sectores más vulnerables los que más se reproducen. Ahora son las mujeres menos más favorecidas las que están decidiendo cada vez más si tienen hijos o no.

No descubrimos la pólvora, se sabe. Es tendencia mundial. Según la ONU, hoy la población de dos tercios de los países -incluídos China y la India- están por debajo de la tasa de reemplazo. Se mueren más de los que nacen. Argentina como un todo ya está entre los países que achican su población. A menos que se sumen migrantes.

Esto puede por supuesto, cambiar por razones que hoy no están. Pero, por lo pronto, en Córdoba, vayan achicando las nurseries. Y no elegiría ser obstetra, porque cada vez tendría menos trabajo. Porque resulta que, si este ritmo no cambia, el jueguito matemático dice que en torno al 2067, en apenas 43 años, por primera vez, ese año ya no nacería ningún cordobés. Qué nervios para los fabricantes de fernet.