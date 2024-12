Plata perdida: no vale la pena darles aumento a los municipales de Córdoba

Adrián Simioni

El 5 de diciembre después de mucho conflicto, después de muchas idas y vueltas, después de dejar a pata mucha gente con un montón de trámites, asambleas sorpresivas, paros por repartición, hasta piquetes y demás, después de muchas vueltas se firmó un acuerdo.

Firmaron un acuerdo la Municipalidad de Córdoba y el SUOEM que es el sindicato de los empleados públicos de la ciudad de Córdoba. Firmaron un acuerdo, bastante bueno del 5% de aumento en noviembre, 5% de aumento en diciembre que es acumulativo, es decir un 10,5%. Todo remunerativo, es decir que el incremento impacta en las jubilaciones, en los adicionales y además, aunque ya estaban por liquidar el medio aguinaldo, también se se compensa y se va a cobrar ahí también.

O sea, es bastante distinta de la situación por la que pasa la mayor parte de la gente en la Argentina y los vecinos de Córdoba. Van a tener un aumento que duplica la inflación, y que es en blanco con aguinaldo incluido.

En agosto, el promedio de un sueldo de un municipal de Córdoba, en bruto era de 2.300.000 pesos. En la misma fecha, el promedio de los sueldos en blanco de todo el país rondaba 1.032.000 pesos.

Estamos en un promedio de los privados de 1.032.000 pesos contra un promedio de los municipales de Córdoba de 2.300.000 pesos.

¿Por qué la gente que paga los impuestos para sostener todo eso tiene que cobrar menos que la mitad de los que viven de los impuestos? Es un privilegio.

Pese a estas ventajas, pese a este acuerdo que se firmó después de un gran conflicto, a que pusieron la firma, ¿qué hacen ahora? No trabajan. Hoy, así, de golpe y porrazo, hay asambleas de dos horas por turno en la Municipalidad de Córdoba, y las va a seguir habiendo martes y miércoles, porque ahora se les ocurre reclamar otra cosa. O si la gente necesitaba sacar su carnet de conductor, si tenía un turno en medicina preventina, embromate.

El SUOEM publicó un comunicado que es directamente una "mojada de oreja" para los vecinos de Córdoba. Ahora le reclaman al intendente Daniel Passerini por "congelar la carrera administrativa", esta que consiste en una especie de ascensos automáticos por el mero transcurso del tiempo, algo que no existe en el sector privado ni en ningún otro lado. No sé por qué siguen existiendo esas cosas en el sector público argentino.

Además le agregan una especie de amenaza y le dicen al Intendente, "no sabes dónde meter más funcionarios". Es como una amenaza, si no nos das lo que queremos, vamos a contar cosas y si nos da lo que queremos, no las vamos a contar.

¿Qué va a hacer la Muni? ¿Va a tener algún gesto de autoridad con esto? ¿Le van a descontar? Porque es todo verso lo de las jornadas de asambleas, porque en realidad son todos paros encubiertos.

De hecho, hoy mismo se está oficializando un nuevo plan de pagos de la municipalidad, porque para pagar todas estas "fiestitas", tiene que exprimir con impuestos.

En realidad no es solamente Pasarini, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros empleados de la Municipalidad de Córdoba? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos todos los vecinos pagándoles plata que no tenemos, donde la mayoría en promedio cobramos todos mucho menos que ellos, y nos dejan sin el carnet, sin la medicina preventiva, con las calles llenas de baches, la ciudad completamente deforestada, las cloacas rebosando por todos lados.