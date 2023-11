Más casta no se consigue

Adrián Simioni

Acá hablamos muchas veces de que al ajuste lo hace el sector privado, nunca el público. De que la casta no es sólo un concejal que no trabajó nunca en su vida, sino, en general, los millones de argentinos que viven de los impuestos y de la inflación.

Bueno: vengo a traer la prueba definitiva.

Ayer, el gobierno en retirada de Cristina, Alberto y Massa le dio un aumento a toda la administración pública nacional, es decir a todos los empleados públicos nacionales.

¿Saben de cuánto es? Del 172,4% anual. Les dieron un aumento de 9% para noviembre y de 10% para diciembre, lo que sumado a los aumentos que ya venían teniendo da un 172,4% anual, según han indicado desde el sindicato UPCN.

¿A alguno de nuestros oyentes que se desempeñan en el sector privado les aumentaron sus ingresos en 172%, ya sean salarios, changas, honorarios?

La inflación interanual es del 142,7%. Es decir que si la inflación mantiene su ritmo actual, en diciembre los empleados públicos tendrán un poder de compra 21% superior al de hace un año, justamente cuando alcanzamos la peor inflación en más de tres décadas, esa inflación que demuele el valor de todos los ingresos, menos el de los empleados públicos, que tienen coronita.

La suba también es una bomba de profundidad más que le dejan Cristina, Alberto y Massa a Milei, que apenas asuma deberá afrontar un pago de salarios y aguinaldo 21 por ciento mayor al que pagaron Cristina, Alberto y Massa hace un año. Y peor aún porque además agregaron decenas de miles de acomodados, militantes a sueldo y ñoquis en los últimos meses.

También decimos que somos el país más extravagante del mundo. En esto rompimos récord. Además del aumento, los empleados públicos que no se beneficiaron con la rebaja de Ganancias que regaló Massa como parte de su campaña, recibirán una suma fija por única vez de 70 mil pesos a modo de “compensación”. O sea, les tendremos que pagar una compensación por no haberse beneficiado con la eliminación de un impuesto… ¡que no pagaban! En estos casos, los 70 mil pesos significan un aumento adicional del 10%.

Un agravante extra: ellos, que no pagan ganancias y son compensados por la eliminación de ganancias aún cuando no lo pagan, son precisamente los que se cobran sus sueldos con la recaudación de esos impuestos.

Más casta que eso no se consigue. El Estado emite dinero sin respaldo que genera la inflación, entre otras cosas, para pagar sueldos de los empleados públicos. Esa inflación destruye el poder de compra de todo el mundo. Y los empleados públicos no sólo recuperan antes que nadie lo que perdieron sino que le ganan a la inflación, mientras los tontos que trabajan en el sector privado ya no tienen ni para el arroz. Más casta no se consigue. Recuerden todo esto si Milei se ve forzado a demorar el pago de sueldos, pagarlos en cuotas o reducirlos. Sólo será un poco de justicia en el futuro para tanto latrocinio en el presente.

