El cura puntero soberbio y mentiroso que se incendió de ira

Adrián Simioni

En el país más extravagante del mundo hay un grupo enorme de curas que se hacen llamar progresistas, villeros, curas en opción por los pobres y otras verduras. En realidad son curas peronistas, más específicamente están afiliados a una línea interna del peronismo: son kirchneristas.

Uno de ellos es Francisco Paco Olveira, que maneja su capilla en Merlo. Desde ahí colabora con la Fundación Isla Maciel, que hace militancia partidaria disfrazada de asistencialismo en eso, que no es una isla (estamos en el país más extravagante) y queda en Avellaneda.

Resulta que este puntero kirchnerista con sotana enfureció con el triunfo de Milei. Su candidato Massa ganó 58 a 42 en Avellaneda y 60 a 40 en Merlo. Pero igual el cura se hundió en uno de los siete pecados capitales: la ira.

Entonces hace unas horas escribió en Twitter lo siguiente: puso que, como en las elecciones ganó el candidato que dice que “donde hay una necesidad no hay un derecho”, entonces él les reclama “coherencia” a los votantes de Milei. Por lo tanto, les pide que, desde mañana no asistan al comedor comunitario ni a ninguno de los servicios que brinda la Fundación Isla Maciel. “Tampoco nos pidan nada”, agrega.

Cómo ganó la opción que dice que *dónde hay una necesidad NO hay un derecho* , quiero pedirles a los votantes de Milei *coherencia* y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. — Francisco Paco Olveira (@OlveiraPaco) November 22, 2023

Ahogado en resentimiento, el cura puntero Olveira agrega: “’No con la mía’ como dice la vicepresidenta electa Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente, sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

Es para un compendio de comentarios. Primero, la contradicción con los principios de misericordia, compasión y solidaridad que se supone enarbola la Iglesia Católica: Olveira castiga a los pobres que no hacen lo que él quiere. También con ese gran legado que le dio el cristianismo a la humanidad y que es nuestra igualdad, dado que todos estamos creados a imagen de dios: para Olveira los fieles que votaron a Milei no son iguales a los que votaron a Massa.

Olveira también se pasa por debajo de la cintura otro pecado capital: el de la soberbia. Él sabe qué es mejor para los habitantes de la zona mejor que una parte de los habitantes de esa zona. Aunque Olveira no parece demasiado sagaz: al fin y al cabo milita por un partido que gobernó 16 de los últimos 20 años y en ese tiempo no dejó nunca de aumentar la cantidad de pobres que dependen de alimentarse en comedores comunitarios como el suyo.

También viola doblemente uno de los 10 mandamientos: el de no mentir. Dice Olveira que su represalia violenta, su venganza tan lejana del “poner la otra mejilla” que predica la Iglesia, no se debe a que esté ejerciendo el “ojo por ojo y diente por diente”. Dice que no es por eso, sino porque “no va a haber recursos para todes”. Pero eso tiene que ser mentira, porque han pasado apenas tres días de las elecciones.

Milei ni siquiera asumió todavía, aún gobiernan Cristina, Alberto y Massa, y por lo tanto es imposible que el comedor de Olveira se haya quedado ya sin recursos bajo la gestión y el modelo K. Si no, Olveira no hubiera hecho campaña por ellos.

En realidad, Olveira, el puntero peronista disfrazado de cura, miente: no se quedó sin recursos, al menos todavía, y, efectivamente, acaba de quitarles la asistencia a personas pobres por el hecho de que votaron a Milei.

