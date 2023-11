El jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo Javier Milei, Carlos Rodríguez, habló del futuro del país y aseguró que el pueblo argentino tendrá que "sufrir para que se aprenda", ya que Argentina está "en una guerra" y "no hay más remedio".

Lo señaló en una entrevista con Luis Novaresio para LN+, donde dijo: "Hay que sufrir, no cabe duda, para que se aprenda que las cosas cuestan".

Tras decir esto, el periodista le preguntó qué pasaría con la gente que no llega a fin de mes o que tiene un laburo estable, ya que "hoy en día entrás a laburar y sos pobre", y Rodríguez le contestó: "Esa pobre gente son parte del sistema. Cuando hay una guerra, ¿quiénes son los que sufren? Los que mandan a pelear. ¿Quiénes los mandan a pelear? Los de arriba, que no te quepa la menor duda. Hay que sufrir, y sí. Van a tener que sufrir, no hay más remedio, esto es una guerra".

Por su parte, Rodríguez cuestionó que Luis Caputo -ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri- sea designado como ministro de Economía en la gestión Milei y comentó que Federico Sturzenegger -presidente del Banco Central en la era Macri- tampoco lo será.

En ese sentido, indicó que "ni Diana Mondino ni la vicepresidenta Victoria Villarruel saben quién será".

Sus dichos sobre los homosexuales

En otra parte de la entrevista, Rodríguez fue tajante en su opinión sobre las personas homosexuales.

"No soy empático socialmente, no me jodan. Yo sé a quien respeto. A mí no me molesta un gay, pero no me vengan con una Marcha del Orgullo Gay con unos gordos semidesnudos usando corpiño y banderas", comentó. Y Novaresio ahondó: "¿Y que te jode?".

"No me gusta verlo, no me gusta ver gente desnuda bailando y hombres peludos con corpiño", lanzó Rodríguez. A lo que Novaresio le dijo: "La próxima marcha del orgullo vení conmigo, yo te invito".

Y Rodríguez le replicó: "No me gusta, es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden. Si querés que te explique mi problema con los gays... yo respeto y me siento cómodo. Yo se que vos sos gay y me siento cómodo al cien por ciento, pero si veo a dos hombres besándose me duele la barriga".

Y reiteró: "Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, hay un problema hormonal. Si veo a dos mujeres besándose me encanta y si veo a dos hombres besándose me duele la barriga".

