Milei ratificó que hará un ajuste fiscal de shock y descartó un “Plan Bonex”

El presidente electo Javier Milei aseguró este martes que los resultados de su plan económico "no van a ser instantáneos", al tiempo que ratificó su plan económico y dijo que "el riesgo de la hiperinflación está".

"La política económica tiene resabios. En el caso de la política monetaria que está más estudiado son entre 18 y 24 meses. Y todo lo que han hecho en estos años va a seguir impactando, por ejemplo, en la política monetaria va a seguir impactando la inflación", evaluó Milei.

En una entrevista por streaming, sostuvo: "No es un tema menor lo que te dejan, no es que vos vas a cambiar las cosas de un día para el otro".

"Eso hay que tenerlo presente porque los resultados no van a ser instantáneos y habrá que explicarle a la población el estado la economía", resaltó el mandatario electo.

Según dijo, "el riesgo de la hiperinflación está" y se va a hacer "todos los esfuerzos para evitarlo".

Conflictividad social

El mandatario electo aseguró que se aplicará la ley en caso de que aumente la conflictividad social en las calles cuando desembarque en el gobierno y advirtió que no se dejará "extorsionar".

"Se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar", respondió Milei en una entrevista transmitida por Youtube al ser consultado sobre qué pensaba hacer en caso de protestas en las calles.

"Si no, no resolvemos más esto. Hay una parte del discurso que decimos dentro de ley todo, fuera de la ley nada y no nos vamos a dejar extorsionar por los violentos, que porque tienen un privilegio del estado te pueden dinamitar todo, porque si cedemos a la extorsión entonces vamos a ser el peor país del mundo", enfatizó el presidente electo.

Además, el líder de La Libertad Avanza subrayó que se siente "absolutamente respaldado" por las fuerzas de seguridad.

Ajuste fiscal de shock

“Las dos grandes líneas de acción son un muy fuerte ajuste fiscal para ir directamente a déficit financiero cero, lo que significa que la deuda no crece más y te volvés solvente intertemporalmente; y, la otra parte, es un respeto a rajatabla del derecho de propiedad, es decir que el problema de las Leliqs tendrá una solución de mercado, sin Plan Bonex”, señaló en una entrevista vía streaming.

El Plan Bonex, lanzado en 1990 por Carlos Menem, fue un canje compulsivo de plazos fijos por bonos que licuó los fondos de las familias y empresas.

Por otra parte, el líder de La Libertad Avanza (LLA) anticipó que el 11 de diciembre enviará al Congreso un paquete grande de leyes que tendrá como eje central la denominada “reforma del Estado”.

“Necesitamos esa reforma del Estado para, a partir de ahí, elaborar el ajuste y poder bajar los impuestos”, señaló Milei en una entrevista con el periodista Manuel Adorni.

Respecto al proyecto de dolarización de la economía nacional, indicó que “la idea es que podamos instrumentarla en un año”.

Luego de cuestionar las políticas monetaria y fiscal del Gobierno actual, el mandatario electo sostuvo que “todo lo hecho en estos últimos dos años va a seguir impactando” y aclaró que “no es que vos vas a cambiar las cosas de un día para el otro, eso hay que tenerlo presente porque los resultados tampoco van a ser instantáneos”.

Sobre la situación económica que heredará, Milei agregó que “el 10 de diciembre le vamos a contar a la gente la cantidad de bombas que están plantadas y que vamos a hacer todo lo humanamente posible para evitar la hiperinflación. Es probable que tengamos que soportar 6 meses duros, pero que van a ser la base del despegue de Argentina”.

Por último, el dirigente de LLA vaticinó que si sus planes tienen éxito “las elecciones de medio término en 2025 serán históricas y la base para profundizar aún más las reformas estructurales”.

“Será una economía donde habría un crecimiento económico muy fuerte y una recuperación de los salarios reales, en especial medidos en dólares, y con gran caída de pobreza e indigencia”, se entusiasmó.

