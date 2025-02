Más allá de Milei: como el sol, la reforma previsional siempre está

Adrián Simioni

El presidente Milei acaba de desautorizar al presidente del organismo estatal más importante de todos después de la Afip: la Anses. Una la junta. Otra la gasta, es la entidad que gasta la mayor parte de todos los fondos públicos.

Y está quebrada desde hace décadas. Los que junta de aportes, pese a lo altísimos que son los aportes (¡el 27% del costo de la mano de obra, más que el IVA!) no alcanza para pagar las jubilaciones, y todos tenemos que pagar impuestos aparte a ese agujero sin fondo. Y la quiebra de la Anses no hará otra que agravarse si no se cambia nada. Los sabe todo el mundo. Es matemática y demografía pura.

Por eso, Mariano de los Heros, titular de la Anses, había dicho públicamente que el gobierno tiene la idea de reformar la Anses este año. De hecho, en la ley Bases el gobierno ya había incluido varios aspectos, que tuvo que sacar para que la ley se votara.

Ahora Milei desmintió tajantemente a De los Heros. “Corre por cuenta de él”, dijo. Milei explicó algo que también todos saben; que antes que cualquier otra cosa en Argentina hay que hacer una reforma laboral para que deje de haber el 40% de empleo en negro que hay. Porque así por cada seis aportantes que hay hoy a la Anses, habrá 10.

Tiene razón. Todo el mundo lo sabe también. Y de hecho el gobierno está armando una reforma laboral. Pero Milei también debe saber que eso sólo no alcanzaría sino que, además, una reforma laboral no se podrá hacer si no va con una previsional.

A ver: el empleo en negro llega al 40% porque las leyes laborales son vetustas y costosísimas, porque son inflexibles y porque hacen que en Argentina un empleador, en lugar de emplear alguien parece que tuviera que adoptarlo de por vida. Pero también hay ese empleo en negro porque el impuesto al trabajo –ese 27% que es mayor que el IVA- es carísimo. Y como cualquier cosa que tiene un alto impuesto, también eso se evade. O sea que para bajar el empleo en negro hay que bajar los aportes estratosféricos. Si sale bien vas a recaudar más porque más gente aportará, pero vas a recaudar menos porque esa gente aportará un poco menos.

¿Qué tiene en mente el gobierno según se deduce de lo que dijo De los Heros y según los trascendidos?

Primero, subir la edad laboral, que hoy está en 60 las mujeres y 65 los hombres y es optativa hasta los 70. Como mínimo, se habla de igualar a mujeres y hombres. La expectativa de vida, la mejora en la salud, la tecnología que hace más livianos los trabajos, permite eso.

Segundo, que el monto de la jubilación sea proporcional a lo aportado. Los que llegan a la edad y no aportaron deben cobrar menos que los que aportaron 30 años, en proporción a lo que sí aportaron. Los que nunca aportaron deben cobrar la Puam, 80% de la mínima.

Tercero, limitar los dobles beneficios: el jubilado que nunca trabajó, cobra la pensión del cónyuge y la jubilación mínima. Cobra más que muchos jubilados que sí trabajaron toda la vida.

Cuarto, terminar con los regímenes especiales. Policías, docentes, militares, azafatos (y todos gremios aeronáuticos cuando no) judiciales y científicos que se jubilan antes de los 50 o con muchos menos años de aportes o que cobran el 82% móvil.

Quinto, terminar con el fraude legal. La Anses es un colador roto. Hoy, por ejemplo, ya es una práctica establecida que alguien con una buena jubilación, cuando ve cercana su muerte, se casa con alguien mucho más joven, con el único fin de transformar su jubilación en una herencia. Es perfectamente legal hacer un contrato privado por ejemplo, en que la persona beneficiada se compromete a ceder una parte del ingreso que obtendrá, supongamos, a la nieta del jubilado o jubilada que se casa. Es apenas un ejemplo. Son todos agujeros inadmisibles que revientan un sistema que ya está quebrado y que, si no se modifica, va a seguir pagando jubilaciones cada vez peores a la gente que se esforzó y pagó su impuesto previsional toda su vida.