La última extravagancia: hablar de “intervenciones” al voleo

Por Adrián Simioni

Milei ya tuvo varios accidentes. Sin embargo sigue yendo a 300 por horas sin levantar el pie ni siquiera en las curvas más peligrosas de las redes sociales.

Hoy nos desayunamos con el presidente recomendándole a Axel Kicillof que renuncie a su cargo de gobernador y sugiriendo la posibilidad de una intervención federal al distrito más poblado del país.

Milei se está poniendo más sinuoso. Así como nos propuso distinguir entre “difundir” y “promover” en el escándalo Libra, acá sólo dijo “déjenos intervenir la Provincia”. Por un lado no dijo la palabra clave: “federal”, con lo cual podrá argumentar que nunca habló de una intervención federal; por el otro dijo “intervenir la Provincia”, no “intervenir en la Provincia”, en cuyo caso podría decir que sólo usó ese verbo para expresar su voluntad de participar, colaborar, ayudar en la ola de inseguridad bonaerense.

Vamos por partes:

Primero, Milei no es quien para pedirle a ni al gobernador más importante ni al intendente más humilde que renuncie. En cada provincia, cada municipio, hay mecanismos constitucionales para, llegado el caso, destituir a un gobierno. Y es algo que resuelven las autoridades y los votantes de cada lugar.

Segundo, en caso de que Milei se haya referido efectivamente a una intervención federal, hay que decirle que lo único que está haciendo es tirando la soga de la típica extravagancia argentina. En toda la historia del país hubo 40 intervenciones federales. Desde la restauración democrática en 1983 hubo sólo 6. La última fue cuando Néstor Kirchner ordenó intervenir Santiago del Estero para destituir al gobierno de los Juárez. Hace 20 años que no hay ni una intervención.

Además, en la Provincia de Buenos Aires no hay ninguna de las causas de intervención que prevé la Constitución. Ni remotamente. Rige plenamente la forma republicana de gobierno (hay división de poderes, etc), la Provincia no ha sido invadida por un país extranjero o por otra provincia, no ha sido depuesto el gobierno de Kicillof, no hay una región bonaerense que esté en sedición (Bahía Blanca no quiere independizarse) ni las propias autoridades provinciales están pidiendo la intervención de la Nación. Encima, Milei está muy lejos de controlar el Congreso, que es el único que puede ordenarla o avalarla de inmediato si, porque estaba en receso, la declara el Poder Ejecutivo.

Lo que hay en Buenos Aires es un gobierno, el de Axel Kicillof, que un poco por ceguera ideológica, otro poco por ineptitud y otro poco por corrupción, está teniendo un pésimo resultado en una de sus responsabilidades clave: la seguridad. Pero son los bonaerenses los que deben decidir que hacen con Kicillof, con sus jueces y fiscales, con sus policías y sus carceleros. Milei, lo único que debe hacer es ofrecer colaboración. Y debería empezar por apaciguar los ánimos, que es una condición básica para tratar de que las cosas empiecen a hacerse mejor. Aún si Kicillof es un irresponsable que no termina de asumir que la seguridad bonaerense le compete a él más que a nadie.