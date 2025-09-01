Karina, la hermanísima: el fusible imposible

Por Adrián Simioni

El presidente Javier Milei atraviesa, probablemente, su peor momento político. En una encrucijada crítica, su plan antiinflacionario, que parecía su carta ganadora para las elecciones, se tambalea en un panorama de incertidumbre y gravedad. La baja de la inflación no alcanzó para consolidar el respaldo electoral que esperaba, y ahora el Gobierno enfrenta un desafío que combina escándalos, derrotas electorales y una figura central: Karina Milei.

Karina está en el ojo de la tormenta, primero, por el escándalo de los audios que la vinculan al manejo irregular de medicamentos para la discapacidad. Aunque aún no se sabe si esos audios son veraces, quién los grabó o qué tan fielmente reflejan la realidad, el daño ya está hecho.

En la opinión pública, el escándalo se macera lentamente, día tras día, erosionando la imagen del Gobierno. Junto a ella, "Lule" Menem también aparece en el centro de la controversia. Más allá de lo que resuelva la Justicia, la batalla se libra en el terreno de la percepción, y hoy por hoy, el Gobierno está perdiendo. Para muchos, las acusaciones son creíbles y, sobre todo, inadmisibles. Darle la vuelta a esta narrativa parece una tarea titánica.

Por si fuera poco, Karina Milei y "Lule" Menem fueron designadas como estrategas clave de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales, un frente crucial para el proyecto político de Milei. Los resultados, sin embargo, fueron desastrosos. En Corrientes, la lista libertaria no alcanzó ni el 10% de los votos. En Santa Fe, quedó tercera con un 23%. En Formosa, también tercera. En Misiones, segunda, pero lejos de pintar el mapa de violeta, como esperaban. Hubo excepciones: en CABA, Manuel Adorni logró un triunfo desvinculándose del PRO; en Salta, La Libertad Avanza peleó y ganó la capital; en San Luis, aliada con Claudio Poggi, también salió victoriosa. Pero en el balance general, el desempeño electoral es pobre y la factura recae, nuevamente, en Karina.

¿Qué puede hacer Javier Milei? En cualquier gobierno, los funcionarios suelen ser fusibles. Cuando un escándalo estalla, se sacrifica a un ministro o secretario, se asume la responsabilidad política y se sigue adelante. Pero Karina no es cualquier funcionaria: es la hermana del Presidente, su confidente más cercana, su sostén emocional y una figura inseparable de su proyecto. Despegarse de ella no es solo un problema político, sino personal. La relación simbiótica entre ambos hace que, para muchos, Javier y Karina sean uno solo. Si Milei la apartara, ¿en quién podría confiar? ¿Qué mensaje enviaría al desprenderse de su propia hermana?

Karina Milei se transformó en el fusible imposible. Su centralidad en el Gobierno, tanto en los escándalos como en las estrategias electorales, la pone en una posición delicada. Pero para Javier, soltarla implicaría un costo emocional y político que parece insuperable. En este contexto, el Presidente enfrenta un dilema sin solución clara: sostener a su hermana es sostener el desgaste; dejarla ir es romper el núcleo mismo de su liderazgo. Mientras la opinión pública sigue juzgando, el tiempo apremia y el violeta de La Libertad Avanza se desvanece en el mapa.