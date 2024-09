El municipio que facturó un millón de dólares al mes al Nación por una sucursal

Adrián Simioni

Que los municipios argentinos están cebados, cobran impuestos prohibidos y facturan tasas multimillonarias que no tienen ninguna relación con el servicio que brindan no es novedad. Hoy se conoce un nuevo caso: un municipio de 11.000 habitantes, apenas llega a ciudad, que, en diciembre, le cobró con distintos gravámenes más de un millón de dólares a la única sucursal que tiene allí el Banco Nación.

Escucharon bien: más de un millón de dólares. Implica unos 100 mil pesos por habitante del pueblo.

A ese monto se llegó luego de una disputa iniciada en 2019, cuando el municipio empezó a subir cada vez más sus tasas sobre la actividad bancaria, al punto de que el impuesto municipal supera todos los sueldos que paga el Nación en esa sucursal. El Nación lo consideró inconstitucional y se negó a pagar los excesos.

No estamos hablando de Lanús o de algún otro lugar manejado por un intendente populista desquiciado. No: estamos hablando de General Deheza, acá, en la provincia de Córdoba, hoy gobernada por el intendente Eduardo Pizzi, que no era intendente en diciembre pero es continuidad del mismo poder. General Deheza ha sido gobernada casi siempre por el vecinalismo promovido por la familia Urquía, propietaria de la aceitera AGD. Ahora, se supone que los Urquía y sus seguidores son liberales, o por lo menos que están en contra de que el Estado ahogue a la actividad económica.

Nos enteramos de esto porque el juez federal de Río Cuarto Jorge Pinto acaba de resolver a favor del Nación, que lógicamente fue a la Justicia a decir: “Che, esto es una locura total” y pidió declarar inconstitucionales las tasas municipales. El juez ordenó suspender el cobro de impuestos hasta aclarar la cuestión.

La movida tiene muchos puntos de interés. Uno, es que el ariete contra los municipios y provincias desquiciados no es una empresa privada, sino una empresa tan estatal como el municipio.

El Nación, conducido por el cordobés Daniel Tillard –expresidente de Bancor, ¿a Bancor de General Deheza también lo habrán masacrado a impuestos? ¿Tillard habrá reclamado entonces?- también fue a la justicia contra otro delirante, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que le casi duplicó el impuesto a los ingresos brutos a los bancos del 9 al 15,5%. O sea, el tipo quiere quedarse con el 15,5% de todos los intereses que cobran todos los bancos por los préstamos que den para autos, casas, emprendimientos, etc.

Intendentes y gobernadores ponen como excusa el federalismo y la autonomía para fajarnos a todos con impuestos. Una locura. El gobierno nacional no tiene votos para cambiar eso en los poderes legislativos. Pero, como vemos, está probando suerte a través de la Justicia. Nunca se hizo eso hasta ahora. Ojalá los jueces se animen a decirles a intendentes y gobernadores que han perdido el juicio.