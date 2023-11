El burnout de los indios sorteados que corren el mamut

Adrián Simioni

Este martes, en Salta, el legislador provincial Gustavo Dantur, que responde al gobernador massista Gustavo Sáenz, utilizó su tiempo para homenajear a los hinchas de Juventud Antoniana, club que el domingo le ganó a Peñarol de San Juan y zafó del descenso del Federal A.

Dantur se homenajeó a sí mismo porque él también estuvo en Santiago del Estero. Fundamentó su homenaje en que la hinchada se mantuvo 90 minutos alentando según él. Puesto así es sólo una postal más del país más extravagante del mundo.

Pero lo traigo a colación por algo más. Esa debe haber sido la actividad más importante de Dantur, que se ve que en la Legislatura no tiene nada mejor que hacer. Debe ser piola esa vida: cero estrés, cero agotamiento, cero ansiedad, cero depresión, cero falta de concentración y fatiga, cero distanciamiento mental con el trabajo, cero sentimiento negativo o cinismo con la actividad laboral, cero reducción de la eficacia laboral.

Esos son todos los síntomas del burnout laboral, esa sensación de estar quemado, fundido, frustrado, como decimos normalmente. Dantur debe ser uno de los pocos argentinos que no lo sufre. Porque afecta a muchísimos laburantes.

La consultora Bumeran en su última encuesta registró que el 94% de los trabajadores argentinos sufre este flagelo que no para. Es el registro más alto. En 2021 era del 81%, el año pasado subió a 86% y este año llegó al 94%.

También es el nivel más alto de todos los países latinoamericanos que midió Bumeran. A la Argentina le sigue Chile con 91%, Panamá con 83%, Ecuador con 79% y Perú con 78%.

¿Por qué será que el burnout nos pega tanto? Bueno, es evidente que en este desastre económico es difícil encontrar empleos satisfactorios. Las empresas se empobrecen y les cuesta crear entornos amables, propicios, las condiciones laborales se vienen abajo, se trabaja más por menos y en peores condiciones, la inflación mocha los salarios y condena a una vida frustrante. Ahora ¿por qué sucede eso y por qué acá pasa más que en otros lados?

Hipótesis. Voy a volver a mi fábula del mamut y la tribu de los indios vagos. Somos una tribu en la que cada día menos indios salen a correr el mamut, mientras cada vez más indios se acomodan de algún modo y se quedan cebándole mate al cacique. Hay de todo: empleados públicos que no tienen nada que hacer aunque quieran, ñoquis, parientes, inútiles, indios e indias que se jubilan a los 55, etc. Mientras, corriendo el mamut, están los mismos indios de todos los días, cansados, harapientos. Siempre salen sorteados ellos. Todas las tardecitas regresan a la toldería con cada vez menos mamuts (no pueden cambiar el arco y la flecha, ni las sandalias, están cada vez peor alimentados, así que son menos efectivos) y a lo que traen están obligados a repartirlos con cada vez más indios por orden del cacique. Por tanto, ellos, que corren cada vez más, se llevan a su casa un pedacito de mamut cada vez más chico. Muchas veces, sobre todo la mitad de los indios que tienen que correr en negro (porque si no les cobran impuestos por correr, alucinante), no tienen qué darle de comer a sus indiecitos.

Cómo no experimentar estrés, agotamiento, ansiedad, depresión, falta de concentración, fatiga, distanciamiento mental con el trabajo, cinismo con la actividad laboral, o una pérdida de eficacia laboral.

Son todas las cosas que los Dantur de la Argentina no tienen por qué sentir. Ellos viven en la misma toldería, pero su mundo es completamente distinto. Ejemplo: Dantur era intendente. Cuando pasó a ser diputado violaron la Constitución salteña y no hubo elecciones para completar su mandato. En su lugar le dejó la intendencia a su hija, la indiecita Moira Dantur; los indiecitos que no cazan mamuts heredan a veces su derecho a no correr. Ellos le ceban mate al cacique. Es la mayor tensión laboral por la que van a pasar en la vida. Que el agua no esté muy caliente. Que no se les lave rápido la yerba, cuando mucho.

Si esta hipótesis llega a ser cierta, ya sabemos lo que habría que hacer para reducir el burnout. No es cosa de psicólogos, sino de políticos: porque lo que hay que hacer es terminar con todo esto y hacer que los Dantur empiecen a correr el mamut, de una buena vez y desde mañana mismo. Porque los pobres indios que corren de verdad no dan más.

