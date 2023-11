No hay “mercado” de órganos pagos: lo que hay es ignorancia

Adrián Simioni

Diana Mondino, diputada electa por La Libertad Avanza y posible canciller si Javier Milei es elegido presidente levantó polémica ayer. En una entrevista le preguntaron por la idea tirada en forma muy frívola y equívoca por Milei de establecer un mercado de órganos y ella, en lugar de darla de baja para cesar la polémica, lo planteó como un mercado “fantástico”. Y aunque aclaró que no hay un peso involucrado en ese mercado, muchos medios de comunicación y por supuesto los opositores titularon como si estuviera a favor de la venta de órganos. Algo que es completamente errado.

Esto no es un mercado donde los órganos se intercambian por dinero. Esta experiencia se usa en EE.UU desde el 2000 y en muchos países. En Reino Unido y España desde 2009, por ejemplo.

Es más: en 2012, un economista, Alvin Roth, que desarrolló esta idea y le dio el nombre de mercado, ganó el Nobel de Economía por esto en 2012. Cuando se lo dieron, la BBC, que como todo el mundo sabe no es un medio de la derecha ultra sino un medio público y progre, tituló: "El Nobel de Economía que sin buscarlo acabó salvando miles de vidas".

Explicación básica: si Agustina le dona un riñón a su hermana Carina pero no son compatibles. Y a Coccolo le pasa lo mismo con su hermano Matías, el "mercado" de Roth hace que, si son compatibles, el riñón de Agustina vaya para Matías y el de Coccolo vaya para Carina. Esto es simple. Pero es más complicado si por ejemplo el riñón de Coccolo no es compatible para Carina: hay que buscar a otro par de donante y receptor no compatibles entre sí para ver si se puede intercambiar con Coccolo. Si se suman personas, ya no se puede hacer con una libreta de almacenero.

Roth desarrolló un logaritmo para hacer esto posible a gran escala. Se llaman donaciones en cadena. En 2015 en EEUU se alcanzó el récord: 123 trasplantes de riñón en una sola cadena. Nadie pagó nada.

Hay una confusión enorme con esto. En Argentina seguimos escuchando por ahí que Jorge Lanata compró el riñón que recibió. No fue así. Su esposa le donó su riñón pero no eran compatibles así que intercambiaron con una madre y su hijo que tampoco eran compatibles entre sí.

Otra confusión: se dice que España, líder mundial en trasplantes, prohibió el sistema Roth en Europa. No es así. Se opuso a que las donaciones en cadena se hagan entre pacientes de países ricos y pobres por las dudas, porque eso podría dar, dice, lugar a algún tipo de explotación. Algunos sospechan que se opuso para proteger su propio sector de trasplantes.

Como sea, no es tan complicado. Como demonizamos la palabra “mercado” todo el mundo se espanta, se escandaliza. Llevamos demasiados años encerrados, ignorantes, aislados. No sabemos lo que pasa afuera.

Pero no hay dinero involucrado. En otras sociedades no es así, el concepto mercado libre también alude a cualquier tipo de intercambio o comercio, incluso sin intermediación de dinero, donde los hombres logran así una mejora en sus vidas, una solidaridad profunda que mejora la vida en común desde la primera vez que dos hombres primitivos intercambiaron dos pedazos de carne y dos frutas para mejorar cada uno su dieta.