Bergoglio, Milei y Messi-anismo

Adrián Simioni

¡Las cosas que terminamos discutiendo en esta campaña electoral! Ayer, sin ir más lejos el Papa Bergoglio acusó a Javier Milei, sin nombrarlo, de ser un falso Mesías. “Mesías es uno solo, los demás son todos payasos del mesianismo”, dijo el jefe del Vaticano.

¿Por qué resulta obvio que Bergoglio se refiere a Milei? Primero porque tiene una pelea con Milei. Milei lo acusó de ser comunista, de ser amigo de dictadores y de encarnar al “Maligno”. Y los curas peronistas de Bergoglio celebraron una inédita misa contra Milei en la que cuestionaron la estabilidad emocional de Milei. Además, Bergoglio dijo lo que dijo en una entrevista claramente dirigida al mercado interno argentino –la hizo la agencia estatal kirchnerista Télam–, donde para muchos Milei ha aparecido efectivamente como un líder que muchos podrían considerar mesiánico, la idea de un salvador, que no ha precisado bien qué hará en el gobierno y al que sin embargo muchos argentinos –en particular jóvenes– han votado bajo la convicción de que algo hay que hacer para cortar con décadas de decadencia y que todo cambie o incluso estalle de una buena vez. Una especie de cheque en blanco. El tipo de confianza ciega que se deposita en un redentor, en un salvador, en un Mesías.

¿Qué dice Bergoglio? Cuando la directora de Télam le pregunta sobre las “fuerzas de ultraderecha que se expanden por frustración” (¿?) Bergoglio dice que hay que enseñarles a los jóvenes a manejarse en las crisis. “A veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a Mesías, a que las cosas se resuelven de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”. Claramente está hablando de los jóvenes votantes de Milei.

Es simpático. Bergoglio parece estar lógicamente preocupado por defender su monopolio. En efecto, el mesianismo es un invento de la tradición judeocristiana prácticamente patentado por la iglesia católica. El eje de la creencia cristiana es que Jesús vino al mundo a salvar a los creyentes y que volverá para hacerlo en forma definitiva en el día final. Es más: “Cristo” deviene de la palabra griega equivalente a la palabra de origen hebreo Mesías.

Bergoglio me recuerda al magistral cuento del Negro Álvarez sobre el cura que odiaba a los porteños, cuando el obispo le advierte que si sigue hablando pestes de los porteños va a tener que ir a rebuscárselas con las estampitas a otra parte. El Papa no quiere que nadie se meta a disputarle su monopolio de la salvación. Justo a Milei, que según su propia biblia liberal debe odiar a los monopolios e, imaginamos, debe estar a favor de que la mayor cantidad de redentores mesiánicos compitan libremente en el mercado de almas cristianas como las nuestras. No en vano sus militantes se autoidentifican como “las fuerzas del cielo”.

En fin. A todo esto, mientras Bergoglio y Milei compiten por la propiedad del mesianismo, el único Mesías que ayer revalidó ese título fue Messi, que clavó dos golazos en la pasión futbolera, la religión que, por lejos, tiene más fieles en la Argentina.