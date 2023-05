Aislada, anacrónica, la Argentina no entiende nada

Adrián Simioni

Tantos años de ensimismamiento, de mirarnos el pupo, se cobran su precio. El gobierno argentino, comandado por una tropa aislada y anacrónica intenta moverse en un mundo cuyas reglas hace rato dejó de comprender. A veces quedan al borde del patetismo.

Sucedió ayer, por partida doble. Sergio Massa intenta que alguien le preste algún dólar para no devaluar antes de las elecciones. Es una situación desesperada. Por ejemplo, Massa buscaba que el Brasil de Lula le prestara plata para que Argentina pueda seguir importando insumos brasileños que ya no puede pagar. Pero el propio Lula se encargó de decir que eso “no es posible”. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso necesitaría una garantía del llamado Banco de los Brics (la organización que forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que hoy preside la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff. Y los estatutos del Banco de los Brics no lo permiten. Massa estaba en China, precisamente donde había una reunión del banco y donde estaba Rousseff. Tuvo que ir hasta la muralla china para comprender algo muy sencillo. Ya no quedan casi sociedades tan primitivas donde un presidente puede decidir a qué amigo le da dólares y a cuál no, sobre todo si sabe que es casi seguro que nunca los va a recuperar, por más amigo que sean Lula y Alberto. No funciona más así el mundo. No estamos más en los 70. Los países se institucionalizaron. Hay mecanismos de control para limitar el amiguismo. Normas que dicen qué se puede hacer y qué no con los fondos públicos. Acá, en nuestra toldería, donde el cacique de turno decide a dedo a quién le da y a quién no, nos parece raro. Pero en el resto del mundo, el mundo donde ya no rige nuestro atraso cultural, es sentido común.

Mientras esto pasaba en China, en Brasil, donde Lula organizó la Cumbre Sudamericana, el presidente brasileño y Alberto Fernández, intentaban lavarle la cara al autócrata venezolano Nicolás Maduro, que reina sobre las ruinas de un país petrolero que ha expulsado a millones de venezolanos, con violaciones a los derechos humanos constatados por Michele Bachelet en la ONU y la destrucción de la Constitución venezolana. Lula y Alberto creen vivir en un mundo donde pueden oficiar como coartada para los autócratas amigos. No pudieron. Los presidentes de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, y de Uruguay, el derechista Luis Lacalle Pou, les hicieron hacer un papelón. Les dijeron en la cara, a Lula, a Alberto y a Maduro, que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no son un cuento del imperialismo sino una realidad.