Víctor Sotomayor, ex Talleres y campeón del mundo con Vélez: “Fui un bendecido”

El exfutbolista Víctor Hugo Sotomayor compartió su experiencia en el fútbol sudamericano y europeo en diálogo con Cadena 3.

Reconocido por su trayectoria en Vélez Sarsfield, Talleres y el fútbol europeo, Sotomayor reflexionó sobre su carrera y los momentos más destacados de su vida profesional.

“Fui un bendecido por ganar tantas cosas y pertenecer a grupos humanos increíbles”, expresó Sotomayor, quien destacó su formación en Racing de Córdoba. “No te formaban solamente como futbolista, sino como ser humano”, agregó, mostrando su gratitud hacia el club que lo vio crecer.

El exdefensor recordó su inesperado salto al fútbol italiano. “Era casi un hecho que estaba vendido a River Plate. No sé por qué se cae lo de River y de un día para otro aparezco jugando en el fútbol italiano”, relató.

“Fue un pase muy resonante para la época el mío a Italia. Fue increíble. Me enteré por la radio de que me iba allá”, aseguró.

Su llegada a Italia fue un desafío monumental, enfrentando a grandes figuras del fútbol mundial. “Siempre digo que estaban los mejores menos yo”, afirmó Sotomayor, quien tuvo la oportunidad de jugar contra leyendas como Diego Maradona y Marco van Basten. “Estar con el más grande y compartir esos momentos, uno se los lleva a la tumba”, comentó sobre su experiencia con Maradona.

Luego, Sotomayor tuvo un paso por el FC Zürich, de Suiza, antes de regresar al fútbol argentino: "Estaba en Suiza y me contactan para ir a Racing de Avellaneda. No firmé, pero empecé a entrenar. Me saqué la foto de presentación y todo, pero no arreglamos económicamente y ahí me fui a Vélez".

“Carlos Bianchi era un crack. Lo sigue siendo. Manejaba muy bien al grupo. Sabía con quién tenía que hablar y con quién no”, destacó del histórico entrenador de Vélez.

También habló sobre la transición de Bianchi a Osvaldo Piazza y luego a Marcelo Bielsa, quien trajo un cambio radical en la forma de entrenar: "A Marcelo Bielsa lo tomás o no lo tomás. Es su forma de ser. Parece que sigue siendo igual. Fue un revolucionario para la época. Nos llevó un tiempo acostumbrarnos", señaló.

“Los primeros seis meses fueron increíbles. No le ganamos a nadie”, recordó, refiriéndose a los desafíos iniciales con Bielsa. “Cuando le agarramos la mano al sistema de Bielsa, volamos”, agregó.

Sotomayor terminó su carrera en Talleres, donde ganó la Copa Conmebol. En Vélez ganó nueve títulos.

Entrevista de "La Previa".