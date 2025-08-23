El VAR desmejoró al fútbol argentino

Por Gabriel Rodríguez

El fútbol es pasión, es alegría, es bronca, es injusticia y redención. Durante décadas, los hinchas aprendieron a convivir con la frase "los errores son parte del juego". Goles anulados por offside inexistentes, penales ignorados, manos invisibles, faltas al límite…

La discusión formaba parte del folklore, de las charlas de café, de los debates eternos en la tribuna. Sin embargo, en 2018, la FIFA dio un paso histórico con la implementación del VAR (Video Assistant Referee), un sistema de asistencia arbitral basado en la revisión de jugadas a través de la tecnología.

El 31 de marzo de 2022, por la 8ª fecha de la Copa de la Liga, hizo su debut en el fútbol argentino para un Colón 1 - Aldosivi 3. Llegó con la promesa de impartir justicia y reducir el margen de error. Pero, ¿realmente mejoró el juego? ¿O terminó convirtiéndose en un problema más dentro del caos de nuestro fútbol?

El VAR está en el centro de las polémicas, ganándose el cuestionamiento de hinchas, jugadores, periodistas y por ahí de algún dirigente, cargo que padece un miedo sideral de decir algo y justo despierte la ira, el enojo y las amenazas del tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

Es una herramienta que venía a colaborar. Mientras en el mundo se usa prácticamente de manera correcta –aunque no es igual en todos lados-, en Argentina los árbitros decidieron buscar hormigas, las que terminan en beneficio de ciertos equipos cuando debería servir para rescatar elefantes de suceder algo grosero.

Para Héctor Baldassi, un tipo con cerca de 600 partidos dirigidos en su carrera, no se terminarán las controversias. “Todos lo pedían. Es muy buena la herramienta, en Argentina está hace dos años… ¿si se terminan las polémicas? No se van a terminar porque siempre habrá jugadas de interpretación que darán lugar a las polémicas”.

La FIFA regula la intervención del VAR a sólo cuatro situaciones: goles, penales, expulsiones directas y casos de confusión de identidad pero las polémicas siguen existiendo y la gente cuestiona su uso.

Entonces cabe preguntarse: ¿están capacitados los árbitros en Argentina para utilizar el VAR? Si se utiliza incorrectamente hay que preocuparse porque no termina habiendo justicia y la toma de esas decisiones pueden costar campeonatos o mandarte al descenso.

Miguel Scime, ex Director de Arbitros de AFA defendió la causa pero asegura que el VAR es un instrumento para acompañar y que los árbitros deben utilizarlo lo menos posible: “Es una herramienta excelente pero una herramienta para acompañar al árbitro… ¿Cuál es la idea? Que los árbitros la utilicen lo menos posible. Para eso, hay que preparar a los de campo para que los de VAR intervengan lo menos posible”.

Lo lamentable es que a veces queda la sensación que el juez de campo cobra lo que no pasó… O sea, podés obviar algo que no viste, jamás lo que nunca sucedió.

Cuando decimos que la tecnología aplicada al fútbol no es igual en todos lados, es porque Argentina sigue lejos de estar al nivel de las grandes potencias europeas en cuanto a infraestructura y poderío económico. La principal diferencia se debe al sistema operativo, ya que en Europa cuentan con un software más avanzado que otorga una mayor precisión por lo que aquí se utiliza un VAR ya desechado por FIFA.

Ese sistema de VAR simplificado, en donde la participación humana es de un 30%, permite a los árbitros trabajar en 3D, un programa que no muestra líneas sino que automáticamente sale qué parte del delantero está inhabilitada, midiendo en tiempo real la posición del futbolista.

Por ejemplo, la Liga Profesional – AFA no tiene una cámara que esté tomando la pelota al momento de golpear el balón y por ende no hay forma de saber con exactitud cuándo se realizó el último toque.

Y terminamos discutiendo la regla que dice “se cobrará fuera de juego cuando alguna parte del cuerpo saque ventaja física, que por ello pueda ser utilizada para jugar el balón y que esté más allá del último defensor”. Entonces, ¿cuál es el espíritu de querer sacar ventaja de una posición adelantada? Justamente la ventaja… ¿Cuánto sacás de ventaja con dos centímetros de rodilla? Ahí es que se debe replantear el reglamento.

Pablo Echavarría actualmente dirige en la máxima categoría y no anduvo con vueltas para aclarar qué dice en la primera hoja del protocolo: “En la primera hoja dice que es para solucionar errores claros, obvios y evidentes…”.

En Argentina no se tiene la suficiente cantidad de cámaras para implementar aquello: los clubes están obligados a proveer un mínimo de nueve cámaras contra las 36 en los sistemas más avanzados, y están pensadas para la TV y no para el VAR por lo que no están ubicadas en lugares que ayuden a la toma de decisiones.

Cuando pensás que es muy difícil creer en el arbitraje argentino, tenés razón porque los escándalos se multiplican a pesar del VAR o con el VAR y la complicidad dirigencial que emana miedo para hablar. Si entendés que los que manejan la herramienta hacen la vista gorda porque trazan la línea con regla, escuadra, transportador, un compás y que hacen que el combo reglamento-VAR sea explosivo, también. Si creés que el problema no es la tecnología sino la moral de quienes la manejan, es probable que también.

Al cabo de tres años... ¿Hemos visto mejoras o no? Javier Collado, quien dirigió cerca de 300 partidos entre Torneos Argentinos A y B, B Nacional y Primera División, dice en otras palabras que no: “Mal que me pese, no ha mejorado al fútbol argentino pero eso tiene muchos condimentos. Uno de los principales es estar viviendo lo más feo, lo más malo de los arbitrajes en los últimos 40 años. Y eso ha generado también actitudes de futbolistas respecto al juego, de querer sacar ventaja y ha hecho que el tiempo neto se juego se reduzca porque el que se pierde al observar una jugada, después no se recupera”.

El VAR en Argentina expone más aún el muñequeo porque al árbitro de cancha se lo puede justificar con la rapidez del juego u otras razones. Siempre es más saludable el error involuntario del juez principal que la manipulación antojadiza de las imágenes, que muchas veces provocan que los hinchas griten los goles con delay. Y ni hablar de los relatores que dejan su impronta en esa jugada.

La última es una pregunta a Miguel Sime y saquen ustedes sus propias conclusiones: ¿El VAR se puede manipular? “Un sistema de vida puede ser perfecto pero el hombre siempre falla”.