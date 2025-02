Vecinos justicieros: ¿y la policía?

Fernando Genesir

No puedo evitar sentir preocupación, como muchos argentinos, por la inseguridad que nos agobia. Junto con el tema económico, la inseguridad se convierte en una carga que nos hace reaccionar. Ayer, en Córdoba, los vecinos de un barrio detuvieron a un ladrón, asumiendo un rol que no les corresponde. La policía debe ser la que actúe, no los ciudadanos.

Ayer, en el barrio General Mosconi, un hombre de 38 años intentó robar dinero de una verdulería, amenazando con un arma blanca al comerciante. Los vecinos, al darse cuenta de la situación, dieron la alerta y actuaron. Las cámaras captaron cómo el delincuente intenta huir, pero varias personas lo persiguen, lo reducen y lo inmovilizan tirándolo al suelo. Finalmente, lo atan a un árbol hasta que llega la policía, que procede a detenerlo y a recoger las evidencias, incluyendo la cuerda y el cuchillo utilizado en la amenaza.

No es un caso aislado. Recientemente, en Achiras, un sospechoso fue atado a un poste por una turba hasta que llegó la policía. En otros incidentes en Córdoba, los vecinos también han reducido a delincuentes, aunque en algunos casos, amigos de los ladrones han logrado liberarlos. La aprehensión civil es legal, pero la policía y la justicia expresan su preocupación por estos actos. Es un riesgo que puede llevar a situaciones peligrosas.

No soy policía ni quiero serlo. La responsabilidad de la seguridad recae en el Estado, que debe evitar que los ciudadanos se enfrenten a delincuentes. Agradezcamos que el incidente de ayer terminó de manera controlada, pero podría haber sido mucho peor. La policía no puede estar en todos lados, y aunque hay un número considerable de efectivos en la calle, no se puede esperar que haya un policía en cada esquina. La gente busca soluciones, pero no siempre son las correctas.

La recomendación es llamar al 911 ante un robo, pero en la práctica, muchos se sienten frustrados. La inseguridad es un tema recurrente, y la justicia a menudo libera a los delincuentes. La preocupación por la seguridad es palpable, y la gente está cansada. La defensa propia es legal, pero actuar por mano propia puede tener consecuencias negativas.

En Buenos Aires, los delitos ocurren incluso en lugares públicos, como heladerías. La situación se vuelve insostenible, y la gente se siente impotente. La inseguridad es un problema que requiere soluciones efectivas y la intervención del Estado.