¿Es el UPD una celebración saludable?

Por Fernando Genesir

¿UPD sí o no? Pero me parece que no hay margen, ya no hay margen, porque creo que el UPD llegó para quedarse.

No sé cómo lo ves vos, ustedes, los escuchaba recién con el Fede Albarenque y con Adrián Simeoni, hablando de este tema que es hoy, o será esta noche, mañana, por el paro. La cuestión es que los estudiantes del último año de la secundaria están celebrando, o van a celebrar, el último primer día de clases, más conocido como el UPD.

Una celebración que se ha popularizado entre los jóvenes que organizan esta fiesta en la noche previa al inicio de clases, con la idea de juntarse y después llegar al colegio, después de haber pasado toda la noche y la madrugada juntos, y, por lo general, con algún nivel de alcohol en sangre. Esa, por lo menos, es la principal preocupación de la familia y de las autoridades, el consumo excesivo de alcohol.

Pero me parece que ya está institucionalizado. Quiero decir que ha sido aceptado, obviamente por los estudiantes, pero también por los padres, por las instituciones y por el Estado. De todas maneras, como salmón que soy, o trato de ser, no dando las cosas por sentado, me sigo preguntando si el UPD está bien, así como está, o si no es una práctica que debiéramos revisar.

Yo no sé cuántos son, o si hay alguien que se cuestione el UPD, seguramente algunos. Muchos. No sé si la mayoría. Y si alguien piensa que esto es inadmisible. ¿Tiene margen? ¿Hay margen para remar contra la corriente? ¿Hay forma de parar esta ola? Que más que ola, a mí me parece que es como una especie de tsunami.

Me parece difícil, primero porque somos nosotros, los padres, los que avalamos esa práctica. Va siendo como una ola, y pero si todos van, y pero si todos participan, y pero dejálo que festeje, y entonces... Te lleva puesta la ola.

Me parece que es muy difícil de parar esa ola, es muy difícil prohibir algo en la Argentina. Y entonces ahora con el UPD se termina elaborando una alternativa no prohibitiva de esta celebración. Sería como la famosa frase, si no los puedes vencer, únete a ellos.

Y entonces como al UPD lo van a hacer lo mismo, la idea sería, bueno, ¿cómo hacemos para evitar riesgos? Y entonces sale, desde el Ministerio de Educación hasta los colegios, inclusive la semana pasada, en reuniones a las que convocaban a los padres, para elaborar una guía, o un manual de instrucciones, o un sendero de recomendaciones para sobrellevar el UPD de la manera más consciente, segura y responsable posible.

Cosa que me parece bien. Ahora veamos, el Estado sugiere, por ejemplo, que la escuela brinde propuestas construidas en conjunto con el estudiantado. Y me pongo a ver cuáles son. Pueden ser actividades de reflexión, en torno a la fecha y a los festejos del año pasado.

Una convocatoria para planificar el comienzo del último año. Recibirlos con un desayuno o una merienda, cosa que ya está ocurriendo, me decían de esta manera, en varios colegios. El colegio le abre las puertas, los recibe con un desayuno, cosa que después de la noche sin dormir, o después de algún trago de algo de alcohol, bueno, tengan un lugar donde estar, les abre las puertas.

No es que el que no esté en condiciones se va. No, no. Por disposición del ministerio, el colegio le abre la puerta, entra el alumno, ahí los reciben, en algunos casos con desayuno, y si no puede estar al frente del aula, o en el banco, tomando la clase de su primer día, el colegio llama a los padres y el padre viene y los busca y se los lleva.

La propuesta del Ministerio de Educación también consiste en generar acuerdos, en abrir espacios de diálogos, en trabajar en la elaboración de un mural que quede como una marca de su paso por la escuela. Eso es lo que más les cuesta, y te diría, me adelanto a decirte, porque en base a los comentarios anteriores, de lo que dijo Adrián en el comienzo, es lo que más les cuesta entender a los oyentes.

Es como una mano suave, es como que los oyentes quisieran, bueno, no, que no exista más. ¿Cómo lo acomodamos? ¿Qué tenemos que reflexionar con ellos de que pasaron toda la noche en vela y que entran medio tomados al aula?

¿Sabes qué me da la sensación? Como no hay forma de evitar el UPD, como lo van a hacer, bueno, entonces lo acomodemos de la mejor manera. Me parece bien el intento de ver qué podemos hacer, de manera consciente, reflexiva, amigable, el ministerio, las escuelas y los padres, para llevarlos por un sendero de manera que no se... O sea, tratas de que celebren ese último primer día y que lleguen en condiciones, al menos.

¿Vos crees que hay posibilidad de que no lo celebren? No, y no, me parece que... ¿Lo van a celebrar lo mismo? Entonces, si lo van a celebrar lo mismo... Que sea condicionado.

Porque a mí me parece que hay otras preguntas para plantearse. ¿Está bien el UPD? ¿Hay que festejar el último primer día? ¿Es la única manera de festejarlo? ¿Los padres no tenemos nada para hacer? ¿No podemos, no queremos o no hace falta porque así como está, está todo bien?

Y lo último. ¿Esto también pasa en el resto del mundo? Esta mañana me enteré, gracias a Luis Fernández Echegaray, que me mandó un mensaje cuando hablábamos del tema, y me decía, Turco, el UPD es un invento argentino. Y figura, entrás en Google y es un invento argentino. Pero no sé si se exporta al mundo.

Un oyente de Brasil me decía esta mañana, Turco, acá en Brasil no existe el UPD. Y por las dudas, para los que están cuestionando el cronograma, porque decían, ¿cómo van a empezar las clases con 40 grados? ¿Quién hizo el cronograma? En Brasil las clases comenzaron el 10 de febrero. Y en Brasil hace calor el 10 de febrero.

Bueno, empiezan a entrar los primeros mensajes y dale con el UPD. Todos los años dicen, ¿y sí? El UPD es una falta de respeto a la educación, mejor dicho, a la escuela. Porque está de moda, son responsables los padres.

No hay mejor escuela que la casa de uno. Y ahí están los resultados de nuestros jóvenes. Así con esas prácticas se empieza el consumo de otras cosas, opina Marcelo, es una opinión de Marcelo.

Yo no estoy de acuerdo con el Turco. Los padres son los culpables. Porque no ponen límites a sus hijos y los colegios también son responsables. Es lamentable. José, no te equivoques. Mi hija no va a ir nunca amanecida ni alcoholizada a la escuela. Mientras viví en mi casa, eso no va a pasar. Porque marca un fracaso mío como papá. Cuando sea adulta y viva ella sola, ella decidirá. Si lo hacen, tranque, el UPD, todo bien.

Ahora, naturalizar que ese día tenés que ir borracho, romper todo, eso no dice Rodrigo. ¿Ves que hay de todo? Sí, hay de todo. Y después está lo otro. No lo quiero hacer tan largo. Pero después está lo otro porque como está institucionalizado, ahora se empieza a comercializar.

Ahora aparecen empresas que te lo organizan. Con lugares, con la bebida, como casi todo. Yo entiendo que hay prácticas individuales, donde un papá o una mamá dicen no, vos no, ok. Ahora, la ola nos está mojando a todos. No hay forma de pararlo porque ya está. Ya se impuso, ya existe, ya es una moda. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos frente a eso que ya está institucionalizado?