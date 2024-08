Vuelve un grande: "El Bocha" Houriet relata Talleres-River

Carlos Andrés "El Bocha" Houriet volverá a relatar para Cadena 3 el fútbol grande de Córdoba luego de su recuperación por una cirugía cardíaca que lo alejó cuatro meses del micrófono.

El regreso del "Bocha" será este miércoles por el duelo de Talleres contra River en el marco de los octavos de final de Copa Libertadores.

Además, estará al frente de la transmisión de Belgrano ante Atlético Paranaense por octavos de la Copa Sudamericana.

"Vengo muy feliz, de una guerra llena de heridas, pero con muchas ganas de volver. Tuve mucha suerte; Dios me tendió una mano y comenzaron a suceder una serie de hechos que me salvaron la vida", relató a La Mesa de Café.

En ese sentido, contó que dos días antes de su internación por motivos cardíacos desde la radio le dijeron que no relatara un tiempo porque venía dolorido. "Lo atribuía a la espalda, un dolor que tenía siempre. Fui a un reumatólogo que me salvó la vida, me dijo que era el corazón. Yo no le creía porque no tenía esos síntomas, por eso hay que hacerse controles", valoró.

"Mi familia me salvó la vida", dijo "El Bocha" sobre el apoyo de sus hijos y de su esposa, "La Gringa". "Es un analgésico extraordinario, cuando me abraza se me pasan todos los dolores", expresó.

También contó que los médicos le dijeron que una estadística indica que el 80% de los operados a corazón abierto caen en un estado de depresión y que una herramienta para que no pase es volver a trabajar. "Fue un debate; la Gringa escucha todos los partidos, pero no había visto imágenes. Cuando las vio, empezó a notar el desgaste. Los médicos terminaron por convencerme de que trabajar es una de las cosas más importantes".

"Pensé que mi carrera había terminado y que debía buscar otras cosas, pero me dije: 'Lo voy a intentar'. Será una prueba, un momento muy sensible. Pero he sido un guerrero toda la vida y no voy a bajar la lanza", anticipó.

También reflexionó acerca de la muerte: "está sobrevalorada", consideró y pensó que si se iba lo hacía "en paz". "Pero tenía que pelear", enfatizó.

Y cerró: "Todo lo que soy se lo debo al fútbol de Córdoba. Sin arriesgar y siempre chequeado, dejaré todo lo que tenga que dejar".

Entrevista de Miguel Clariá, Guillermo Hemmerling y Agustina Vivanco.