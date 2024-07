Emocionado, "El Bocha" Houriet contó que está bien y prepara su regreso

El reconocido relator de Cadena 3, Carlos Andrés "Bocha" Houriet, se emocionó al aire durante una entrevista en la que habló sobre su recuperación luego de una cirugía cardíaca. El Bocha agradeció el apoyo y cariño de los oyentes y expresó su deseo de volver pronto a las transmisiones deportivas.

La emoción del Bocha surgió tras escuchar un mensaje viralizado por un oyente que se identificaba como camionero. En el mensaje, el fanático decía: "Quiero contarle en nombre de todos los hinchas del fútbol de Córdoba que lo extrañamos un montón. Usted es el hincha del fútbol de Córdoba, lo extrañamos muchísimo, deseamos una pronta recuperación y lo queremos de vuelta".

En respuesta a este emotivo mensaje, Houriet dijo: "Estas cosas te reinventan, te rearman. Es maravilloso. Yo creo que ya estoy bien. Yo creo que ya la tormenta terminó, ya estoy recuperado". El histórico relator confesó haber quedado más sensible después de la operación y dijo que tiene muchas ganas de regresar.

El relator también reflexionó sobre su carrera y la relación con los hinchas del fútbol cordobés: "Yo viví 35 años gracias al fútbol de Córdoba. No me vengan a preguntar si soy de Talleres, Belgrano o Instituto. Sería como si me preguntaran a cuál de mis hijos quiero más".

A pesar del impacto emocional generado por la operación y su recuperación, Houriet se mostró optimista y ansioso por regresar a las transmisiones deportivas. Sin embargo, reconoció que aún debe probar si puede soportar el esfuerzo físico y emocional que implica relatar un partido completo de fútbol.

Finalmente, agradeció el cariño que le mandan los oyentes y compañeros de Cadena 3 y prometió intentar volver lo antes posible: "Tengo que probar a ver si me la aguanto, si me da el cuero, si me da el aire. Pero lo vamos a intentar en serio y con ganas. Y sobre todo cuando te esperan con tanto amor, da muchas más ganas de prepararse y de cumplir".

Entrevista de Raúl Monti y Geo Monteagudo.