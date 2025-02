Quinteros, sobre el menor reincidente: "Los jueces no deberían ser taxativos"

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, hizo referencia a la última detención del menor reincidente en la capital provincial. Este chico, que cumplió 16 años fue atrapado en 22 ocasiones desde los 15 años, siendo el primer delito un robo en Marqués Anexo.

La secuencia de delitos cometidos en un corto período incluye robos calificados y tentativas, lo que plantea una serie de cuestionamientos sobre el rol y la eficacia del sistema penal juvenil.

La situación se volvió insostenible, ya que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) no contaba con las herramientas necesarias para contenerlo y rehabilitarlo.

En ese sentido, Quinteros reconoció en diálogo con Cadena 3 la impotencia de los policías en situaciones como estas, donde un menor reincidente es detenido y liberado en un ciclo interminable. La Justicia de Menores, por su parte, está limitada por las normas existentes, que impedían la reclusión del chico en el Complejo Esperanza, como había solicitado la SENAF.

El ministro también hizo referencia al proyecto de ley que se discutirá este miércoles en el Congreso para abordar la reiterancia en delitos de menores. "Por una clara cuestión de especulación, a nuestros legisladores les es mucho más cómodo plantearla en los medios y a través de los micrófonos y no centrarse en la banca legislativa y con el micrófono que le da el Congreso poder tratar una ley que la ministra Bullrich ha presentado, que trata de todo un régimen penal juvenil integral", cuestionó.

Consultado sobre por qué los legisladores demoran tantos temas sensibles para la gente, Quinteros recordó que la ministra Liliana Montero presentó un proyecto que iba a ser tratado por la inseguridad en Córdoba y sostuvo que la oposición se negó a darle un tratamiento.

"Yo no escucho muchas voces que se definan a favor o en contra de la imputabilidad, porque, como pasa siempre, está en el gris de las conveniencias. En lo personal, yo tengo una postura tomada que no es la del Gobierno nacional, que claramente va a estar expresada por los diputados y los senadores que representan el oficialismo en el Congreso de la Nación, que es el lugar donde hay que debatir estos temas", agregó el Ministro en diálogo con Cadena 3.

Quinteros contó que, tras la detención del menor, será alojado en el Complejo Esperanza ahora que ya tiene 16 años.

La entrevista se centró posteriormente en la necesidad de que los jueces interpreten la ley de manera más flexible, teniendo en cuenta las realidades sociales que enfrentan los menores. "Claramente, los funcionarios públicos tenemos que respetar las leyes, pero los jueces son los que las tienen que interpretar y no ser tan taxativos en algunas cuestiones. La ley dice determinadas cosas, pero acá teníamos un caso excepcional", señaló el funcionario sobre el menor reincidente.

"Si nosotros no investimos en educación, si no investimos en salud pública, si nosotros no invertimos en este tipo de cuestiones de ver cómo sacamos y cómo le damos un proyecto de bien a nuestros jóvenes, es difícil. Hay un problema de raíz", advirtió Quinteros.

Por último, pidió no dejar de hablar de la presencia de las drogas en los barrios de Córdoba. "Hacemos tanto hincapié en que nuestros policías se capaciten, que traten con respeto a la gente, que sean empáticos, porque estamos viviendo en una sociedad en la que ellos no son ajenos y que cada vez está más roto en su entramado social. Eso nos preocupa mucho. Otro punto más es la presencia de la droga. No dejemos de hablar de la presencia de la droga en los barrios", cerró.

Entrevista de Miguel Clariá.