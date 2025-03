Polémica por el "tour por la cárcel" de una presa en un penal de Buenos Aires

Un video subido por una reclusa generó controversia y rechazo en las redes sociales. La joven, identificada como Camila, está detenida en la Unidad Penitenciaria N° 60 de la localidad bonaerense de Merlo y decidió compartir su experiencia a través de un "tour por la cárcel" en su cuenta de TikTok.

En el video, que rápidamente se volvió viral, Camila realizó un recorrido por su celda, el comedor y el patio del penal, lo que provocó diversas reacciones entre los usuarios.

Al momento de la publicación, el video acumuló más de un millón de reproducciones y 170.000 "me gusta".

"Bueno, así despeinada como estoy, les voy a hacer un tour por la cárcel", inicia la publicación la reclusa, vestida con una camiseta de Boca.

A medida que avanza, mostró su celda, su cama y otras áreas del pabellón, incluyendo la cocina, las heladeras y el patio donde otras internas realizan ejercicios.

/Inicio Código Embebido/

Video. Polémica por el "tour por la cárcel" que hizo una presa en un penal de Buenos Aires Siempre Juntos Episodios

/Fin Código Embebido/

"Cada una decora como quiere, como puede. Todo lindo, todo hermoso. Y eso que no lo limpiamos todavía". Su publicación desató un debate en torno a las condiciones de vida en el penal y el uso de teléfonos celulares por parte de los internos, lo que llevó a muchos a expresar su indignación en los comentarios.

El presidente de la Asociación Argentina de Victimología, Enrique De Rosa Alabaster, comentó sobre la situación en diálogo con Cadena 3. "Sorprende que no sorprenda. ¿Cómo puede ser tan fácil y tan evidente la presencia de los celulares en la cárcel?".

De Rosa Alabaster explicó que, aunque las cárceles deben ser lugares para la reinserción, la presencia de celulares puede representar un peligro para las víctimas. "El problema es que hay un peligro para las víctimas", señaló.

Además, destaca que no todos los detenidos son iguales. "No es lo mismo un jefe de una banda de narcotráfico que una persona que fue detenida por un delito menor".

El video viral en redes desató nuevamente el debate sobre la regulación del uso de celulares en prisión. "El gran tema no es quién tiene o no celulares, sino en categoría de qué está detenido", mencionó De Rosa Alabaster, quien sugirió que la legislación sea más clara y que contemple los derechos y garantías tanto de los presos como de las víctimas.

Además, mencionó que la relación entre víctima y victimario debe ser estudiada con más profundidad, especialmente en el contexto actual donde la tecnología juega un papel clave. "Todo esto tiene que estar claramente legislado", insistió, haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque equilibrado entre derechos y garantías.

"Hay que trascender un poco la instancia de 'sí o no' por cualquier cosa y preguntarse qué hacemos con las nuevas modalidades de delito. Hace 30 años esto no existía y no había que legislarlo. Hoy sí hay que legislarlo", concluyó el presidente de la Asociación Argentina de Victimología.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.