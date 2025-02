Cómo funciona el proyecto para que los presos trabajen en Santa Cruz

Santa Cruz implementó un sistema para que los presos realicen trabajos que tengan un impacto positivo en la sociedad. La medida del gobernador Claudio Vidal tiene como objetivo terminar con la "puerta giratoria" y la idea de que los presos entran a las cárceles para volver a delinquir cuando salen.

El ministro de Seguridad provincial, Pedro Prodromos, dijo a Cadena 3 que el programa es voluntario y que el objetivo es lograr la reinserción social del preso. También explicó que la iniciativa fue desarrollada junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Es voluntario, el armado del proyecto se viene trabajando hace tiempo. Quien acepta voluntariamente hace una nota por escrito a la Justicia, que evalúa si el preso está en condiciones de trabajar afuera", precisó.

El funcionario aclaró que aquellos que no participan en el programa tienen diversas actividades dentro del sistema penitenciario. Además, enfatizó que los presos no reciben un salario por su trabajo fuera del penal, sino que es una contraprestación. "En el caso nuestro, se les da las herramientas para que sigan trabajando dentro del penal. Lo que hacen dentro lo venden y se sustentan con eso", detalló.

Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz. (Foto: Gobierno de Santa Cruz)

Prodromos destacó que el programa busca no solo ocupar el tiempo de los presos, sino también ofrecerles una oportunidad de sustento y desarrollo personal. "Ellos están trabajando voluntariamente, no es un trabajo que sea pagado, sino que es con contraprestación para tener sus herramientas y ellos venden lo que hacen para sustentarse", afirmó.

Con una población carcelaria de 830 presos en Santa Cruz, el ministro dijo a Cadena 3 que no es una decisión ampliar los penales, sino reducir el índice de inseguridad a través de proyectos "con mirada al futuro".

"No soy partidario de ampliar los penales porque así no estamos fortaleciendo el sistema de seguridad. Lo que hay que bajar es el índice de inseguridad. El día que los presos cumplan su condena y salgan en libertad salen con una profesión y no a delinquir", explicó.

La Provincia de Santa Cruz pone a trabajar a los presos en tareas para la ciudad de Río Gallegos.

El programa contempla horarios específicos y medidas de seguridad estrictas. Por ahora, los presos trabajarán en un paseo costero y un camping a cinco kilómetros de Río Gallegos, junto a civiles con quienes mantienen una buena relación. "Hay horarios y está todo controlado. La cooperativa está armada con la firma del gobernador. Tenemos empresas que quieren colaborar con herramientas de trabajo", indicó Prodromos.

Subrayó que el objetivo principal del programa es la reinserción social de los presos. "El objetivo es reinsertar al preso en la sociedad, lo que buscamos es que salgan como gente de bien porque tienen que convivir con los vecinos. Tenemos la seguridad de que se van a respetar de la mejor manera, estamos trabajando para mejorar las condiciones de cada detenido que tenemos en la provincia de Santa Cruz", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.