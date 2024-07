Elisa Carrió criticó a la Procuración General de la Nación al plantear un posible "encubrimiento" a dirigentes del Movimiento Evita en la causa que lleva adelante el fiscal Eduardo Taiano por el manejo de los planes Potenciar Trabajo durante el mandato de Alberto Fernández y que estuvo bajo el control del piquetero Emilio Pérsico.

La líder de la Coalición Cívica (CC) presentó una carta junto al legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán Reyes, y señaló que "nos resulta preocupante el nulo avance de la causa contra Pérsico del Movimiento Evita por el manejo fraudulento y multimillonario del Potenciar Trabajo”. En la presentación, se habla de un "encubrimiento acordado" del que acusa directamente al fiscal Taiano, quien instruye el expediente iniciado en 2022 por el partido que lidera Carrió.

"Nos parece llamativo, sospechoso, que si podemos investigar al Polo Obrero, que solamente participó del 1.5% de los convenios y no haya un avance en la investigación contra quien fue el funcionario a cargo del área y encima beneficiario del 50% de ese dinero", expresó Reyes en diálogo con Cadena 3.

El legislador afirmó que hay una "doble estafa" en juego. Por un lado, hacia los contribuyentes que financian las políticas sociales con sus impuestos. Por otro lado, hacia aquellos destinatarios directos que deberían recibir esos beneficios, pero se ven privados debido al "intermediarismo" y uso político. Además, Reyes señaló un "pacto" entre el Gobierno actual y Movimiento Evita para mantener esta situación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Me parece que ahí es importante que el Ministerio de Capital Humano, que la ministra Pettovello ponga todas las pruebas arriba de la mesa, le acerque al fiscal Taiano la información que hace falta. Nosotros todavía no pudimos recuperar la información del 2023", criticó.

Reyes hizo hincapié en la necesidad urgente de cambiar esta lógica de distribución de los planes sociales. "Tenemos que hacer que la plata llegue a quienes deben recibirla. Y tiene que llegar de un modo tal que esa persona pueda adquirir habilidades, capacidades".

Carrió y Reyes pidieron de manera formal al procurador Eduardo Casal que "agilice la investigación de la causa sobre la administración de los convenios del Potenciar Trabajo con el Movimiento Evita desde agosto del 2022, a cargo de Taiano.

La Coalición Cívica presentó la denuncia penal contra Pérsico y otros funcionarios, y dirigentes de las organizaciones sociales, por el otorgamiento de dinero a instituciones lideradas por esos mismos funcionarios".

Y añadieron Carrió y Reyes: "Nos hace pensar que hay un encubrimiento acordado. A pesar del cambio de gobierno, todavía no recibimos la información de los convenios 2023, y el fiscal Taiano no se animó a realizar los allanamientos que corresponden al Ministerio de Capital Humano".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No nos cansamos de decirlo, no hay forma de sostener que Pérsico no se encuentre procesado. La propia Oficina Anticorrupción encontró irregularidades en la administración de los convenios del Potenciar Trabajo ¿Qué más necesita la Justicia para avanzar? No podemos seguir conviviendo con la impunidad", agregaron en el texto.

Además, Carrió y Reyes describen que el principal foco de la investigación por el manejo de los planes en el kirchnerismo está sobre el Polo Obrero, cuando en realidad los fondos centrales los administró, y cobró a la vez, el Movimiento Evita.

"Se percibe un trato desigual a otras organizaciones sociales por parte del Gobierno y la Justicia. El Polo Obrero se encuentra en una situación procesal diferente respecto del Movimiento Evita por la falsificación de documentación para acreditar las contraprestaciones de los convenios del extinto programa Potenciar Trabajo", señalaron los dirigentes de la Coalición Cívica.

"El tratamiento desigual es inaceptable. Se debe tener en cuenta que el Polo Obrero recibió el 1,5% del total del dinero destinado para los convenios de Potenciar Trabajo, mientras que al Movimiento Evita se le adjudica más del 50% de todo el dinero transferido directamente a cooperativas y demás unidades de las organizaciones sociales", señalaron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Desde la CC también agregaron: "Registramos que el Movimiento Evita administró en los primeros tres años del gobierno de Alberto Fernández, más de 35 mil millones de pesos en convenios de Potenciar Trabajo, firmados por el propio Emilio Pérsico para su organización política y territorial".

La denuncia fue presentada el 5 de agosto de 2022 por Reyes y los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mariana Stilman, Mónica Frade, Victoria Borrego y Rubén Manzi, además de la diputada provincial Maricel Etchecoin y la referente de políticas sociales del partido, Fernanda Reyes. La misma fue ampliada en septiembre de 2023.

"Hay que terminar con la corrupción y asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva. Es fundamental recuperar la política social en manos del Estado para fortalecer el vínculo de las personas con el trabajo y recuperar los lazos comunitarios verdaderos", proponen desde el sector que lidera Carrió.

Reyes concluyó su comunicación con Cadena 3 instando al Ministerio del Capital Humano a presentar todas las pruebas pertinentes para avanzar con las investigaciones y denuncias. "Si nosotros queremos justicia de verdad, tenemos que tener una justicia completa", sentenció.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.