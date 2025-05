Paritarias: el Gobierno le presentó la oferta salarial a los estatales

La propuesta oficial contempla aumentos escalonados: un 3% en abril, 2,6% en mayo y 2,4% en junio, tomando como base los sueldos de marzo. Además, se establece un mínimo garantizado de $75.000 mensuales para esos tres meses, una medida que beneficiaría a más de dos tercios del personal estatal, según estimaciones del Ejecutivo provincial. También se acordó una revisión en julio, para corregir posibles desfasajes con respecto a la inflación.

Desde el Gobierno provincial, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, y el de Economía, Pablo Olivares, destacaron el esfuerzo que implica esta propuesta en un contexto macroeconómico adverso. “Este aumento pone el foco en la base de la pirámide salarial. El 70% de los trabajadores tendrá ingresos que superan la inflación”, afirmó Bastia. Por su parte, Olivares subrayó que el piso garantizado permitirá a los empleados de menores ingresos "superar la inflación proyectada en este semestre".

Uno de los puntos centrales es la liquidación complementaria para aquellos trabajadores que, durante el primer trimestre, no recibieron aumentos equiparables a la inflación acumulada (9,5%). En el caso de los jubilados provinciales, los aumentos se aplicarán recién a partir de junio, aunque sin el beneficio del mínimo garantizado.

Desde los gremios, la recepción fue cautelosa. Jorge Molina, de UPCN, valoró el ofrecimiento aunque remarcó que “no alcanza para todos por igual” y destacó que “la Provincia se está desmarcando de la pauta nacional”, que no permite incrementos mayores al 1%. En tanto, Marcelo Delfor, de ATE, adelantó que se seguirán discutiendo situaciones puntuales de trabajadores en categorías medias y sectores como asistentes escolares y enfermería.

En los próximos días, tanto ATE como UPCN convocarán a sus afiliados para evaluar la propuesta del Gobierno. De ser rechazada, podría abrirse un nuevo capítulo en la negociación salarial, en un clima económico nacional que todavía plantea serias restricciones al gasto público.



La propuesta a los docentes estatales:



La oferta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Santa Fe generó un fuerte rechazo entre los docentes, representados por el gremio AMSAFE. En una conferencia de prensa realizada en las últimas horas, el Secretario General de AMSAFE, Rodrigo Alonso, expresó el malestar generalizado de los trabajadores de la educación frente a la oferta salarial del Ejecutivo provincial.

La propuesta consiste en aumentos del 3% en abril, 2,6% en mayo y 2,4% en junio, sobre la base del salario de marzo, junto con un garantizado de $75.000 para los trabajadores activos. Sin embargo, para Alonso y la conducción gremial, esta oferta está muy lejos de satisfacer las expectativas de los docentes.

Alonso fue contundente al señalar que la propuesta del Gobierno "no conforma para nada" a los trabajadores. El dirigente gremial destacó que, si bien se habían solicitado diversos puntos dentro de la paritaria, muchos de estos no fueron contemplados en la propuesta. Entre ellos, uno de los aspectos más críticos es la falta de un acuerdo para paliar la grave pérdida del poder adquisitivo que, según el gremio, afecta a los docentes desde hace meses.

Uno de los puntos clave mencionados por AMSAFE fue la disparidad entre la inflación y los aumentos salariales. Según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación acumulada en el año 2024 fue del 114%, mientras que los incrementos salariales de los docentes no superaron el 91%. Esta diferencia de 23 puntos porcentuales representa, para el gremio, una clara pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación. Alonso manifestó su preocupación por esta brecha y señaló que la propuesta gubernamental no responde a las expectativas de mejora en este sentido.

La propuesta del Gobierno también fue criticada por no abordar temas fundamentales para el sector docente, como la deuda salarial correspondiente al año 2023, la derogación del presentismo y la convocatoria a concursos y traslados en los niveles inicial, primario y especial. Alonso remarcó que estas cuestiones habían sido planteadas en reiteradas ocasiones durante las negociaciones, pero que no encontraron eco en la propuesta presentada por el Ejecutivo. Además, hizo hincapié en la situación de los jubilados, quienes no han recibido la compensación salarial correspondiente y, según denunció, han quedado muy por debajo de la inflación.

Finalmente, AMSAFE convocó a una serie de asambleas departamentales y una asamblea provincial el próximo viernes para decidir los pasos a seguir, con la participación activa de la base docente. La decisión final sobre las medidas de acción, que podrían incluir un paro o movilizaciones, será tomada de manera democrática por los docentes.