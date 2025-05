Ricardo Darín responde a Julio Chávez tras sus declaraciones sobre su talento social

El reconocido actor Ricardo Darín realizó declaraciones sobre las recientes afirmaciones de su colega Julio Chávez, quien expresó en una entrevista su admiración por la capacidad de sociabilidad del actor. Darín, protagonista de 'El Eternauta', comentó: "Yo no tengo ningún dime y direte con él, lo único que hago es hablar maravillas de él. Escuché lo que dijo, tiene cierto tufillo a ironía, pero no se lo puede acusar de que sea despectivo porque es un halago".

Además, Darín recordó su larga trayectoria y la relación que tienen desde hace más de 50 años. "Es raro que diga ‘no lo conozco’, yo lo conozco hace 50 años. Nunca se me cruzaría decir que no por estar abajo en el cartel. El lugar lo pone la gente. No creo que quiera bajarme el precio, tampoco está en sus posibilidades".

Sobre su éxito actual con la obra 'El Eternauta', Darín aseguró: "Todas maravillosas, lindísimas, mucha reacción amorosa. No esperaba esta dimensión, superó las expectativas de todos, por lo que está pasando en otras partes del mundo".

Este conflicto se inició después de que Chávez presentara su obra 'La Ballena', donde encarna a un personaje con sobrepeso, lo que lo llevó a comentar sobre los actores que requieren transformar su físico para abordar roles complejos. Darín reflexionó sobre esto, afirmando: "A mí me gustan los actores que cuentan una historia cuando actúan. No me interesa ver transformaciones si no cuentan algo".

En la misma entrevista, Chávez, al ser preguntado sobre a quién le robaría un talento, eligió a Darín, mencionando: "El talento de sociabilidad que tiene. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto; su inteligencia social es algo que yo no tengo". Esta afirmación puso en evidencia la admiración del actor hacia su par, así como su propia percepción de limitaciones sociales.

Finalmente, Chávez recordó que en su juventud, ambos participaron en una telenovela, pero que su carrera tomó rumbos diferentes, lo que le generó cierta nostalgia y reflexiones sobre el éxito de Darín respecto al suyo.