Kofi Kwafo, el jubilado ghanés que vive en Córdoba y sueña dar empleo en su país

Kofi Kwafo-Awua es un ingeniero ghanés que vive hace más de 45 años en Córdoba, donde se convirtió en una figura destacada en la educación, jubilándose en 2024 como director del Ipet N°22 Juan Filloy, de barrio Guiñazú.

Tras jubilarse, el hombre, que revela tener más años que los que indica su DNI (73) ahora tiene planes ambiciosos para regresar a su Ghana natal y emprender un proyecto con el objetivo de generar empleo para los jóvenes.

"Estoy trabajando duramente en esto desde septiembre, cuando me jubilé. Mis amigos me dicen que por mi edad no tengo que hacer nada, pero siento que hay algo que tengo que hacer", comentó.

Su proyecto se centra en la producción de gary, un alimento a base de mandioca que, según él, no ha visto avances significativos en su país natal. Y amplió: "Quiero hacer un gary con agregados como vitaminas y proteínas".

Esta iniciativa busca no solo ofrecer un producto de calidad, sino también crear oportunidades laborales en un contexto donde muchos jóvenes enfrentan dificultades para encontrar o desarrollar empleos.

Kofi Kwafo-Awua dijo que "hoy en Ghana, la mayoría de los jóvenes hacen trabajos fáciles o no trabajan", por lo que su objetivo es "que puedan hacer algo mejor".

En ese sentido, expresó que buscó la forma de llevar a cabo su proyecto y aseguró que "es posible".

En cuanto a su experiencia en la educación argentina, manifestó su preocupación por la situación y opinó que "hay muchas cosas que hay que revisar", haciendo hincapié en la necesidad de mejorar el sistema educativo para que los estudiantes que se lo merecen se beneficien.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".