Jaime Correas, sobre la educación como servicio esencial: "Es un parchecito"

En el contexto de la discusión sobre la educación en Argentina, el diputado nacional del PRO, Alejandro Finocchiaro, presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial.

Esta iniciativa, que busca ser debatida este miércoles en la Cámara de Diputados, ha generado críticas desde diversos sectores.

En diálogo con Cadena 3, el extitular de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, Jaime Correas, habló de la situación actual del sistema educativo y manifestó que la propuesta de Finocchiaro "suena bien pero es un parchecito".

Correas destacó la complejidad del sistema educativo y la necesidad de un enfoque integral para abordar los problemas, subrayando que "una escuela no es una guardia de un hospital" y que "el proceso educativo no va a seguir con la intensidad que tiene que seguir" si se implementa la esencialidad sin una planificación adecuada.

Tras opinar que "en la justicia, al final del camino se va a terminar cayendo", en referencia al proyecto, Correas completó: "Si no se cae y se declara esencial, la escuela no es una guardia de un hospital; una escuela tiene que funcionar en su conjunto; no es que como quedaron 5 maestros van a cuidar a los chicos esa mañana que haya paro".

Según Correas, el debate se debe centrar no sólo en la declaración de la educación como servicio esencial, sino también en la mejora de las condiciones laborales de los docentes. En efecto, planteó que "hay que mejorar el salario docente" y cuestionó el ausentismo en las escuelas estatales, que ronda el 20%, comparado con el 5% en las privadas.

Además, Correas criticó que "los sindicatos se van a oponer siempre a cualquier cosa que realmente sirva para hacer que el sistema funcione".

El extitular de la DGE llamó a revisar el sistema educativo en su totalidad, buscando garantizar que "el chico tenga clases de la mejor calidad posible" y que el proceso educativo no se vea afectado por paros o ausentismo.

Y concluyó: "Es esencial que el chico tenga clases de la mejor calidad posible, con el docente en el mejor estado de bienestar y con la mayor infraestructura, pero para eso hay que revisar cómo funciona todo el sistema y hay que animarse a verlo".

Entrevista de "Siempre Juntos".