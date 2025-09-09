Impulsan la adopción de adolescentes: Lisandro y familia, una historia de amor

FOTO: Impulsan la adopción de adolescentes: Lisandro y su familia, una historia de amor.

En el marco de una campaña del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que busca visibilizar la adopción de adolescentes, Lisandro, que fue adoptado a los 11 años por Alejandra y Carlos, hablaron en Cadena 3 y se mostraron muy felices de la familia que conformaron.

- En Córdoba hay 34 adolescentes por adoptar, pero el 85% de quienes solicitan adoptar niños solo quieren hasta 3 años. Alejandra, ¿qué experiencia tenés como madre adoptante de un adolescente?

Estuvimos 10 años para adoptar. Nos apoyaron en el proceso y finalmente adoptamos a Lisandro, que tenía 11 años cuando comenzamos.

- ¿Cómo fue el proceso de vinculación con Lisandro?

Fue un proceso de varios meses. Viajábamos todos los fines de semana a Córdoba para conocerlo y establecer un vínculo, porque él estaba en un hogar y después pasó a una familia de acogimiento en La Calera, donde íbamos todos los fines de semana.

- ¿Vos y tu marido no tuvieron temor o miedo, no se les cruzó esto de decir "estamos adoptando un niño grande?"

Fue un proceso con miedos, con nervios, con incertidumbre, pero gracias a Dios todo fue perfecto, porque no tuvimos ninguna traba. Además estábamos a tiempo de hacerlo y de crecer con él.

- Desde tu experiencia, después de estos años con Lisandro, ¿qué podés contar que tiene de hermoso haber adoptado a un niño grande?

Son los días más felices porque lo vamos conociendo día a día, tiene sus palabras que nos dejan con la boca abierta. Les voy a contar una experiencia muy especial: el día que él empezó con nosotros tenía que escribirle una carta a Papá Noel. Esa carta la tengo guardada. Y nos puso que a él no le importaba si le hacíamos un regalo o no, porque estaba muy agradecido de ese Papá Noel y Mamá Noel, porque nos puso así, es que haya tenido un papá y una mamá. Eso nos mató.

- ¿Cómo fue ese proceso de viajar a La Calera y conocerlo?

Fue un poco difícil porque nos íbamos y no nos veníamos con él. Íbamos a pasar un día, lo aprovechamos al máximo pero se nos hacía corto el día. O íbamos sábado y domingo y se nos pasaba rapidísimo. Lo sacamos a tomar un helado, jugamos, llené la casa de juguetes. A él le gustaban mucho los Legos y por ahí empezó la vinculación con él.

- Hola Lisandro, te queremos saludar porque te hemos visto en esta campaña del Tribunal de Justicia, pero me gustaría conocerte. ¿Cómo estás Lisandro?, ¿Cómo te sentís con tu familia?

Hola, bien. Yo estoy muy bien acá donde estoy.

- Hay otros chicos en este momento, para ser precisos, 34 chicos, más o menos de tu edad, que están esperando que una familia los elija como te eligieron a vos. ¿Te gustaría que esos chicos tengan la oportunidad que vos estás teniendo, Lisandro?

Sí, porque todos tienen el mismo derecho a ser adoptados.

- ¿Te portás bien? ¿Le complicás la vida a los papás o no?

Hay días en los que sí y hay días que no.

- ¿Te va bien en la escuela, Lisandro?

Sí, en la escuela re bien. He participado en muchos modelos, como en el modelo de las Naciones Unidas. También me gusta biología.

Ahora, desde que participé en la organización de las Naciones Unidas, me estoy tirando un poco más por la política.

- Alejandra, ¿qué es lo más gratificante? ¿Qué es lo que le dirías a mamás, a papás posibles que estén escuchando?

Que no pierdan la oportunidad de adoptar, porque es algo maravilloso. Es darle la oportunidad a que tengan una familia.

Entrevista de Miguel Clariá y "Siempre Juntos".