Héctor "Toty" Flores: "El clientelismo es tremendamente perverso en la política"

Héctor "Toty" Flores, reconocido dirigente social de La Matanza, se expidió respecto al pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita de enviar a juicio oral al líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión".

La solicitud se da en el marco de la causa que investiga delitos con el programa "Potenciar Trabajo".

En ese marco, Flores habló con Cadena 3 y se mostró crítico con el manejo de los planes sociales en Argentina. "Siempre sostuve que estos planes crean un gran negocio para la política y los dirigentes sociales", afirmó.

Según opinó el dirigente social, la indignación de la población se refleja "en las denuncias recibidas, donde muchas personas se mostraron cansadas de ser llevadas a marchas bajo la amenaza de perder sus beneficios".

??? | La justicia debe actuar contra quienes se aprovechan de los pobres, pero no todos son así. Hay gente que realmente trabaja por los que más necesitan.@Cadena3Com — Toty Flores (@TotyFlores) February 11, 2025

En ese marco, Flores lamentó que "esto es una práctica que se normalizó durante años" y aseguró que "la gente está harta de ser manipulada". También destacó la importancia de reconocer el trabajo solidario que realizan muchas organizaciones en los barrios más vulnerables. "No todos los que trabajan en estos sectores son corruptos. Hay quienes realmente ayudan", subrayó.

Flores también hizo hincapié en la necesidad de una política social que cuente con auditorías efectivas para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. "Es fundamental que la justicia actúe contra quienes realmente se aprovechan de la situación", agregó, refiriéndose a las denuncias de corrupción en la distribución de fondos por parte de algunos dirigentes sociales.

En cuanto a la dinámica del clientelismo, el dirigente social de La Matanza opinó que este fenómeno fue históricamente utilizado como una herramienta de control político. "Los planes sociales no son nuevos; su origen se remonta a los años '90, pero se intensificaron en la crisis del 2001", explicó.

El clientelismo es una forma de acumular poder en la política. Es tremendamente perverso y efectivo.@Cadena3Com — Toty Flores (@TotyFlores) February 11, 2025

Según indicó, el manejo de estos planes por parte de organizaciones sociales es un factor clave en la construcción del poder político en Argentina. "El clientelismo, como se lo denomina, es una forma de tener poder en la política, es tremendamente perverso y tremendamente efectivo".

Sobre la responsabilidad del Estado en esta situación, Flores dijo que la demora en abordar este tema es alarmante. "Hay muchos actores que deberían estar en el banquillo de los acusados”, respondió. También señaló que es necesario separar a quienes realmente cometen delitos de aquellos que simplemente intentan ayudar a los más necesitados.

Flores concluyó que la falta de control sobre los programas sociales y la inacción de la Justicia llevaron a una situación crítica en la que los sectores más vulnerables quedan desprotegidos. "El clientelismo no solo afecta a los pobres; es una lógica que permea toda la política en Argentina", afirmó.

"La Justicia tiene que actuar con quienes realmente son corruptos. Hay casos de organizaciones sociales que se benefician de la falta de auditoría en la distribución de fondos, como el Movimiento Evita y Barrio de Pie, que trabajan en los sectores más necesitados", agregó.

Por último, Flores dijo que "la pérdida de la dirección que tienen las organizaciones sociales pone en la perspectiva que una situación difícil no tenga contención. Estamos en una situación muy complicada, yo creo que estamos peor que en el 2001 porque no hay esa contención y no hay nadie como fue en el 2001; las asambleas que convocaba la Iglesia y todas esas cosas junto con los productores rurales y otros sectores sociales que estén pensando en cómo salir del país de la crisis".

Entrevista de Miguel Clariá y Ariel Rodríguez.