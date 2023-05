Harta de paros escolares en Santa Cruz, dejó todo y se mudó con sus hijos a CABA

Cristina trabajaba en YPF en la ciudad santacruceña de Las Heras y su marido tiene una empresa de transporte vinculada al sector petrolero, pero ella se vio obligada a dejar todo y mudarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a raíz de la cantidad de paros y preocupada por la falta de clases de sus hijos.

Tomó la decisión en 2017, cuando su hija mayor -son dos hermanos- empezó primer grado y tuvo apenas una semana completa de clases en todo el año, según contó su mamá. Pensando en un mejor futuro para los pequeños, Cristina se fue a vivir a Buenos Aires con sus dos hijos y su esposo se quedó en el sur para no perder su trabajo.

En ese marco, Cristina habló en Cadena 3 y criticó el sistema educativo de Santa Cruz y reprobó las condiciones edilicias de los colegios de esa provincia.

"Ninguna familia debería dejar su lugar por educación, porque es un derecho del niño, independientemente de la situación económica que tenga. La Nación nos tiene que dar educación en condiciones y no lo hace", comenzó su relato Cristina.

Y continuó: "La realidad es que los colegios están en las peores condiciones y la Patagonia es el peor lugar del país a nivel educativo".

Señaló que la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y toda la clase dirigente "miran hacia otro lado y mienten". "Dicen que hay colegios de lujo y no hay colegios que dicten clases y los pobres docentes no pueden salir a marchar porque les hacen sumarios y les descuentan y tienen un sueldo muy bajo y el sur es muy caro", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Apuntó contra las condiciones edilicias de los colegios: "En Santa Cruz hace mucho frío. Tienen que haber establecimientos preparados para cubrir el frío y las calefacciones no funcionan, el sistema de agua no funciona y el sistema de cloacas no funciona", y señaló que "así los chicos no pueden formarse", y además juzgó que "no hay colegios privados".

Sobre su decisión, confesó que no se la desea ni se lo aconseja a nadie. En ese sentido, dijo que "lo que se rompe no se vuelve a construir, ni lo emocional del niño, ni la familia, ni los amigos"; sin embargo, aseguró que, pese al esfuerzo y al sacrificio que conllevó tomar la decisión, la volvería a tomar.

Y amplió: "Lloré dos semanas mientras armaba las cajas y tuve que conducir dejando todo y mirando por el retrovisor cómo se quedaba mi marido. No se puede representar a través de una nota lo que significa el dolor de dejar lo tuyo".

Por último, aunque confesó que quiso volver al sur, está orgullosa de seguir en CABA. "El resultado te llena y te conforta. Hoy mi hija ya ingresó a la universidad y siempre pienso en el esfuerzo que hicimos, pero la situación educativa tiene que cambiar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/