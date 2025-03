Fin de la moratoria previsional: qué pasará con quienes no tengan los aportes

El domingo venció el plazo para quienes querían acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional, regularizar aportes, completar el trámite, cumplir los requisitos y adherir a un acuerdo de pago de aportes faltantes.

Los que no completaron el procedimiento de inscripción y no tengan un turno de atención concedido, que puede ser en fecha posterior hasta principios de junio, y no puedan alcanzar los 30 años de aportes ya no podrán acceder a la jubilación vía moratoria.

El abogado previsionalista, Fernando Viera, explicó a Cadena 3 que "lo que caducó fue el capítulo 2 de la ley 27.705, que incluye a aquellas mujeres de 60 años y varones de 65". Esta moratoria permitía a quienes no cumplían con los años de aportes necesarios acceder a la jubilación.

Viera aclaró que "solamente se cayó la moratoria para las personas que ya tienen la edad jubilatoria". Las opciones restantes son limitadas, ya que existe una moratoria anterior que solo permite comprar años de aportes hasta septiembre de 1993, mientras que la moratoria caducada permitía hasta diciembre de 2008.

El abogado remarcó que, aunque la moratoria terminó, "hay mucha gente que tiene un turno de Anses hasta junio". Estos turnos son válidos y deben respetarse, permitiendo que quienes cumplan con la edad jubilatoria inicien su trámite.

Además, Viera mencionó que "las personas que no pueden acceder a la jubilación ordinaria mínima por esta vía tienen la alternativa de la PUAM", que es un subsidio del 80% de la jubilación mínima, aunque es incompatible con el trabajo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no tiene fecha de caducidad y es para toda la vida. Quienes accedan a la misma, no podrán cobrar la pensión no contributiva por vejez. Deberán optar por una u otra.

Llegado el caso de cobrar la PUAM, la única forma de seguir trabajando de manera formal será estar adherido al monotributo social. De esta manera, ya no podrá prestar servicios en relación de dependencia ni trabajar por cuenta propia.

El doctor señaló que "cada dos años de exceso de edad compensan una falta de servicios", lo que puede ser una opción para quienes no logran jubilarse de inmediato. Sin embargo, advirtió que "cada vez los beneficios son de peor calidad" y que es necesario un cambio profundo en el sistema previsional argentino.

Otra posibilidad es "comprar" al contado años de aporte, que es más difícil, especialmente para gente de menores recursos. Para comprar cinco años el costo es de $1.635.720; 10 años, $3.271.440; 15 años, $4.907.160; 20 años, $6.542.880 y 25 años, $8.178.600.

El Plan de Pago de mediante la Moratoria Previsional permitía a mujeres entre 50 y 59 años y hombres de 55 a 64 años de edad que no lleguen a los 30 años de aportes.

