Cómo funciona la campaña de vacunación contra el dengue del Gobierno de Córdoba

La situación del dengue en Argentina genera inquietud, especialmente en Córdoba, donde el Ministerio de Salud provincial inició una campaña de vacunación oficial. Ricardo Pieckenstainer, ministro de Salud provincial, explicó que la vacunación es "focal, progresiva y estratégica", dirigida a pacientes que han sufrido dengue grave y al personal de salud.

"Las vacunas que compró el gobierno de la provincia de Córdoba son para aquellos pacientes que tuvieron dengue grave y estuvieron internados más de 24 horas y el equipo de salud", detalló.

Pieckenstainer aclaró que "la única vía de comunicación para la vacunación es a través de la aplicación Ciudadano Digital (CiDi)". Aclaró que las convocatorias no se realizan por teléfono para evitar estafas. "Hemos comenzado a notificar a aquellos que han sufrido dengue grave y vamos a comenzar a notificar los primeros grupos de los equipos de salud", añadió.

El rango etario para la vacunación se establece entre 15 y 59 años, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunización (CONAIN). "Aquellos que tienen más de 60 años y quieren vacunarse, lo pueden hacer siempre y cuando consulten a su médico", indicó Pieckenstainer.

Consultado respecto a por qué el rango es hasta los 59 años, el ministro de Salud provincial dijo que los estudios de vacunación incorporaron a personas hasta esa edad. "Toda la evidencia que se conoce hasta el momento está basada en los estudios que los protocolos de investigación usaron para vacunar, que es hasta los 59 años. La vacuna tiene un margen de seguridad muy confidente, es muy segura. Pero nosotros no nos podemos apartar ni de las recomendaciones de ANMAT, ni de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunización", precisó.

Y añadió: "Vamos a usar en la provincia de Córdoba el mismo esquema que utiliza la Nación para vacunar en los distritos priorizados. Nosotros hemos comenzado a notificar a aquellos que han sufrido de grave la semana pasada y vamos a comenzar a notificar los primeros grupos de los equipos de salud a partir de esta semana".

En cuanto a la disponibilidad de la vacuna, el Ministro aseguró que "tenemos la compra y la provisión asegurada por parte de Takeda con un esquema de entregas previsto en seis meses". Sin embargo, reconoció que en otras provincias como Buenos Aires y Santa Fe hay problemas de suministro.

Cabe señalar que el costo de la vacuna completa es de 200 dólares, lo que dificulta una distribución masiva.

"Desde la Provincia, vamos a colocar la primera dosis cuando tengamos certeza de la entrega de la segunda. Esto quiere decir que podemos completar los 75.000 esquemas y de esa manera asegurarnos que la campaña de vacunación va a tener un efecto los cinco años", explicó Pieckenstainer en diálogo con Cadena 3.

En ese marco, dijo que si una persona se coloca una sola dosis, entre los 10 y 14 días ya tiene una muy buena respuesta inmunológica por los próximos doce meses, pero no va a tener el efecto de la segunda dosis para tener una protección por cinco años.

A pesar del lanzamiento de una campaña de vacunación, el ministro de Salud de Córdoba advirtió que la misma no va a prevenir el brote, por más que se vacune a toda la población. "Si no hace un ordenamiento ambiental y no se cambia la forma de gestionar el ambiente, va a seguir existiendo el dengue. Mientras haya mosquitos, hay dengue".

El funcionario también abordó la preocupación sobre la eficacia de los repelentes y la resistencia de los mosquitos. "Los mosquitos ya se han adaptado a las temperaturas, porque hasta las últimas heladas todavía estaban", advirtió, y enfatizó que "la única eficacia probada es que haya menos mosquitos".

Sobre la falta de repelentes, Pieckenstainer explicó que las autoridades del Gobierno de Córdoba estuvieron con funcionarios la Nación y que se les solicitó que intercedieran con la provisión de todos los insumos y de los permisos para las importaciones de los elementos que las fábricas necesitan para producir.

"La vacuna es una herramienta adicional, pero la clave en la prevención es tener la casa limpia, sin criaderos, para evitar la presencia de mosquitos", concluyó el funcionario.

Entrevista de Miguel Clariá.