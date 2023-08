Vendió sus tres peluquerías en Córdoba y ahora trabaja en un paraíso italiano

Muchos cordobeses de la capital habrán pasado por algunas de las peluquerías Carrera, lideradas por Juan Carrera, que desde hace algunos meses se ha instalado con su familia en Turín, donde abrió una peluquería unisex.

En estos meses veraniegos en Europa está en la isla de Cerdeña, decidiendo si se queda en el templado mar Mediterráneo o vuelve al clima alpino del Piamonte.

"Vendimos las tres peluquerías y decidimos hacer un cambio después de la pandemia con mi mujer y mis dos hijas, una de seis y la otra de dos años", cuenta en diálogo con Cadena 3.

Sobre la zona en la que está ahora, relató: "Viene mucha gente de alto nivel, hace poco vino Cristiano Ronaldo. Le corté el pelo a los guardaespaldas".

El bonito sitio en el que Juan vive actualmente.

Carrera explicó que en Córdoba estaba acostumbrado a hacer de todo, desde peinados de fiesta, corte masculino, barba o color. En Italia, cuenta que suele estar más "sectorizado" y cada uno se especializa en una cosa.

"Muchas veces me han pedido que no hable mucho con la gente, si son casados, de dónde son, a qué se dedican. Es parte de su privacidad. En Argentina en un minuto hablamos de su ex, de quién le gusta, de su futuro, hacemos terapia y nos gusta. Acá no, es lo contrario", describió sobre el comportamiento de la gente.

Además, explicó que lo que más rinde económicamente es el trabajo en las mujeres, que van cada menos tiempo pero gastan más. También dijo que es muy importante la formación académica, más allá de que sea un oficio.

"Acá los colegios públicos son de muy buena calidad. Uno paga una cuota según el ingreso que tiene", relató sobre la educación que tienen sus hijas.

Entrevista de Adrián Cragnolini.