Dejó su carrera en los medios y desde Portugal comanda un "club de solteros"

Tras una sólida trayectoria en los medios de comunicación de Córdoba, Ivana Franco decidió salir, como ella dice, “de la zona de confort”, y se instaló en Portugal.

Desde Oporto está haciendo crecer una aplicación que permite hacer amigos por todo el mundo, propiciando encuentros reales en diferentes ciudades, una tarea que le apasiona.

En diálogo con Cadena 3, Ivana contó que se trata de un "club de solteros", idea que lleva adelante desde 2016 pero que profundizó y a la que se dedica exclusivamente desde después de la pandemia.

"Escuchamos una necesidad. Cuando decimos me cuesta socializar, no tengo tiempo, mi vida social va para lo último. La pandemia hizo que se agravaran muchas cosas. Ayudamos a las personas solteras a que concreten salida de bar en grupo, volver a hacer amigos en persona. Los conectamos, que definan el día y se ven. Todo el grupo que se forma acuerda cuándo será, no ponemos fechas para que no sea un catálogo de evento que diga me encantaría pero no puedo", explicó sobre su proyecto que se lleva adelante en distintas ciudades del mundo.

Para evitar perfiles falsos y dar seguridad, los interesados pagan una reserva y desde su emprendimiento dejan todo preparado en el bar al que irán. "Los dos factores que tenemos en cuenta es que sean de la misma ciudad y de edades similares", cuenta y aclara que han tenido grupos de todas las edades, desde los 20 hasta los 70.

"A la gente le cuesta pensar que puedo vivir de esto, muchos descreían. Yo me encuentro casos de ansiedad, cuando estamos por salir no pueden, les agarra pánico. Reciben soporte con gente del club y lo logran, es una alegría enorme", valoró.

Los interesados pueden registrarse en clubdesolteres.com.

Entrevista de Adrián Cragnolini.