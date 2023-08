El médico que propone en Mallorca una innovadora forma de abordar la cardiología

Cristian Casseus es argentino, nacido y criado en Córdoba, pero hace 15 años vive en Palma de Mallorca, España.

Cardiólogo de profesión, terminó sus estudios en la Universidad Católica de Córdoba. Sin embargo, todo comienza en segundo año del secundario, cuando un profesor del Liceo Militar General Paz le explicó el funcionamiento de las células y del sistema respiratorio. "Cuando veía compañeros que fumaban, no podía entender como después de ver la clase y lo sensible que era el sistema respiratorio, no podía entender que fumaran", explicó Cristian a Cadena 3.

El doctor Casseus se especializa en la conexión entre el corazón y el cerebro y la importancia que tiene la misma para cuidar mejor el corazón: "primero siente el corazón y luego la cabeza", afirma.

Entre el 2012 y el 2013, su carrera dio un giro. Surge una nueva visión de la cardiología. "Yo era un médico cardiólogo ortodoxo, en el sentido de que te pasa esto te doy esta pastilla. Pero la evolución de la enfermedad nunca se detenía. De repente me digo 'si lo que afecta el corazón es el sedentarismo, el mal control de las emociones, tengo que hacer una formación integral de la cardiología para contemplar todo aquellos que va a evitar que la enfermedad siga progresando', detalló.

Fue así que nació "Deporvidas". "Ya llevamos casi 8 o 9 años, muy ayudado por gente que estaba en esta rama. Lo que antes era muy extraño, hoy es algo común. Aunque al principio costó un poco", reconoce. Se trata de un enfoque integral de la cardiología, que aborda la meditación, la gestión de las emociones y una alimentación saludable.

"La medicación no es la única terapia posible. Mi concepto de la hipertensión arterial, es que es un regalo que el cuerpo hace para decirnos que hay algo que no va, que hay algo que hay que cambiar. Es una alarma que suena y molesta. Con la pastilla silenciamos la alarma, pero también hay que hacer cambios. El cuerpo te esta avisando que hay que cambiar la forma en la que te estas alimentando, lo poco que estas durmiendo", afirmó.

"La salud de mañana empezó ayer. A mi me gusta decir 'todo lo que va a regular la salud del corazón esta por fuera del corazón y ahí están la parte física, nutricional, mental y emocional. Todo eso hace una especie de pirámide donde ponemos en el centro el corazón. Eso va a determinar qué tipo de salud cardíaca tendremos", detalló.

Entrevista de Adrián Cragnolini.