Dejó medicina y se convirtió en una bailarina y cantante multipremiada

Malén Panichelli es una cordobesa que vive en Colombia hace cinco años. Pero su lugar de residencia no fue el único cambio que hizo en su vida. Dejó la medicina y su plan de ser neuróloga, para darle un giro a su vida y convertirse en cantante y bailarina.

"Yo supe que no iba a ser fácil desde el momento cero. Incluso vivir de esto en Argentina fue muy difícil. Lo hice durante tres años, viviendo del arte, de las clases, de la danza. Cuando decido irme del país es porque dije 'bueno, yo le voy a dar un intento y más con todas mis fuerzas a lo que amo hacer. Entonces voy a ver si lo que hago es rentable fuera del país'", contó a Cadena 3 Malén.

Si bien está muy feliz con su presente profesional, manifiesta que los argentinos son muy especiales en su forma de relacionarse y que eso no se consigue en ninguna otra parte del mundo. "La calidez del argentino que te conoce en una esquina que te conoce en una esquina y te dice vení a comerte un asado. Eso no existe", explica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre cómo llegó a vivir en Colombia, expresó que fue gracias a su mejor amiga Tamara, que es bailarina profesional de danzas folclóricas, árabes y tango. En 2014 estaba en Buenos Aires, y fue tentada por su amiga para ir a Cali a trabajar a un musical de Disney. "Llegué el 11 de abril de 2018 y me senté en la oficina de mi jefe y me dijo cante. Me puso a cantar y a los dos días me dijeron no te vas a ir de acá", recordó.

Malén trabaja en una compañía en la que montan espectáculos y musicales y cosas que normalmente son para eventos empresariales. También trabaja en una orquesta que se dedica a hacer matrimonios. "Me gusta tanto lo que canto. El teatro me dado versatilidad parta hacer muchos estilos y obviamente hay algunos que me quedan mejor que otros, pero me los disfruto", confesó.

Artista multipremiada

En el año 2021 se enteró de un Festival Internacional de Tango en Medellín. Había un concurso de canto y quiso participar, a pesar de no haber cantado tango nunca antes. "Para mí el tango se cuenta, hay que tener bagaje de vida para cantarlo. Había gente que cantaba tanto hacía 15 años. Y ahí llegue yo, la mas joven del concurso. Tenía 31 años en ese momento. Y gané", recuerda.

En 2019 se enfrentó a un reto aún más grande. Fue a cantar y bailar salsa al Festival Mundial de Salsa. "La compañía en la que trabajo se presentaba para competir en una modalidad que se llama ensamble. Me usaron a mi para hacer de cantante que bailaba entre los bailarines. Eso para mi era muy difícil. Ganamos igual", cerró.

Entrevista de Adrián Cragnolini.