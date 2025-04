Cómo es la vida de un cordobés en Pekín: poco fútbol, nada de inflación

Diego Trenado, un cordobés que reside en Pekín, comparte su visión sobre cómo los chinos perciben las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos. Según explicó, la respuesta inicial de los ciudadanos chinos ha sido de desinterés.

Sin embargo, en la última semana, la situación ha comenzado a generar preocupación. "La gente empieza a decir, 'bueno, ¿qué está pasando?" comenta Trenado.

"Sienten que no están siendo escuchados y que hay un intento de aprovecharse de ellos". Este sentimiento ha llevado a algunos a considerar dejar de consumir productos estadounidenses.

Diego destacó la resiliencia de la cultura china: "Nosotros tenemos 5.000 años de historia, hemos pasado por mucho y esto será solo una más". La tranquilidad de los líderes del país oriental refleja esta larga experiencia histórica, y muchos ciudadanos sienten que continuarán avanzando a pesar de las adversidades.

También mencionó que no hay una percepción de inestabilidad económica en China, a diferencia de otros países. "Aquí no hay inflación, la electricidad y el gas están subvencionados, y eso permite a la gente vivir sin preocupaciones por los costos".

Trenado, quien lleva siete años en el país, no considera que viva en un régimen comunista. "Me han abierto las puertas de su país, me hacen sentir cómodo y especial". A pesar de las diferencias culturales, él nota un sentido de comunidad y apoyo en la vida diaria.

En cuanto al fútbol, Diego menciona que el deporte en China aún carece de la pasión que caracteriza a otros países. "Los jugadores son disciplinados, pero les falta un poco de picardía". Esta inocencia, según él, se traduce en un juego menos agresivo y competitivo.

Finalmente, Trenado asegura que se siente satisfecho en China y que no planea regresar a Argentina a menos que tenga una oportunidad significativa. "Estamos bien, felices y con seguridad", concluye.

Entrevista de Adrián Cragnolini.