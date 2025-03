Yamila Rasso, una cordobesa que recorre el mundo y trabajó en el Cirque du Solei

Yamila Rasso, originaria de la localidad cordobesa de Villa Nueva, ha vivido un fascinante recorrido por varios países desde 2016. En su viaje, ha estado en Dinamarca, Italia, España y Australia, cada uno aportando a su crecimiento personal y profesional.

Al hablar sobre su llegada a Dinamarca, Yamila comenta a Cadena 3: "La experiencia de vivir acá permanente y la experiencia de Working Holiday que yo tuve primera, son completamente distintas". Su deseo de viajar y aprender la llevó a optar por la Working Holiday, una visa que le permitió explorar Europa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Italia, su conexión con una familia italiana resultó fundamental. "Ellos me recibieron con los brazos abiertos, me dieron la residencia, me acompañaron en el proceso de ciudadanía", detalla. Esta familia se convirtió en su apoyo en el extranjero, ayudándola a integrarse y adaptarse.

El paso por España también fue significativo. Yamila trabajó en una chocolatería y luego en el Cirque du Soleil, donde se encargó de la cocina para los artistas. "La experiencia fue tan increíble que cuando me dijeron que quería venir a la siguiente ciudad, que era Sevilla, yo no me pude negar", confiesa.

Su aventura continuó en Australia, donde realizó diversas tareas, desde trabajar en una universidad hasta en granjas. "El viaje a Australia es completamente diferente a todo lo que conocemos", afirma. Yamila destaca la conexión con la naturaleza y la cultura australiana como aspectos que la sorprendieron.

Desde 2020, Yamila se encuentra nuevamente en Dinamarca, trabajando como chef en un restaurante. "Con el pasar de los años me convertí en chef", señala, reflejando su evolución profesional. A pesar de las dificultades, su experiencia internacional le ha brindado un nuevo enfoque sobre la vida y las culturas.

"Toda esta experiencia te abre en la mente, te abre en el corazón", concluye Yamila, resaltando la importancia de la empatía y la comprensión entre culturas. Su historia inspira a muchos a seguir sus sueños y explorar el mundo.

Entrevista de Adrián Cragnolini.