10 expertos analizan a Messi en un libro: "AFA no aprovecha el fenómeno mundial"

El libro "Messi: 10 miradas sobre el 10" reúne a diez autores de distintos países y enfoques para analizar al futbolista argentino Lionel Messi. Los escritores van desde periodistas deportivos hasta sociólogos reconocidos, ofreciendo una variedad de perspectivas sobre la figura del jugador.

"Somos diez que por suerte, Fernando Segura Trejo, que es el compilador, nos eligió a personas no solamente de distintos países sino también que somos bastante distintos en enfoques, en maneras de pensar", explicó el periodista deportivo Sergio Levinsky a Cadena 3 desde Madrid.

"Es una verdadera reunión multinacional para opinar, para contar, para definir el fenómeno Messi", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El periodista destacó la diversidad de perspectivas presentes en la obra y señaló cómo Messi ha logrado cambiar la visión que se tiene sobre los futbolistas argentinos. "Siempre los tuvimos como gente problemática, polémica, tramposa, y con Messi nos cambia un poco la visión", afirmó un sociólogo inglés en el libro.

Levinsky también resaltó cómo Argentina ha dominado el fútbol mundial durante más de medio siglo gracias a figuras como Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona y ahora Lionel Messi. "Argentina tiene tres de los cinco mejores jugadores de toda la historia. Eso es realmente extraordinario", afirmó.

Messi no solo era un ícono para el Barcelona sino también para la ciudad misma. Su salida repentina ha tenido un impacto negativo considerable tanto en términos deportivos como turísticos para Barcelona.

"Barcelona perdió turismo porque muchos turistas venían a ver a Messi", explicó.

En su capítulo del libro, Levinsky analiza el fenómeno contracultural que generó Messi en la selección argentina. Según explicó, hay dos puntos clave: cómo se trató a Messi cuando era joven y cómo él trató a los demás cuando fue veterano; y cómo, pese a no haber ganado ningún título con la selección mayor hasta 2021, más de medio país le pidió que se quedara tras anunciar su retiro temporal luego de la Copa América en 2016.

En relación al impacto global del jugador argentino comentó: "Hay hinchas mundiales de Messi queriendo que gane Argentina por él. Eso explotó en Qatar". Sin embargo, critica a las autoridades deportivas argentinas por no aprovechar este fenómeno global: "En AFA no hacen nada con eso, nada. No saben aprovechar esto, que es lluvia de oro del cielo".

Finalmente, Levinsky reflexionó sobre el futuro de Messi una vez que se retire de las canchas: "Messi se va a parecer a Gabriela Sabatini, o sea que va a ir desapareciendo de a poco. Él intenta pasar desapercibido todo lo que puede".

Entrevista de Adrián Cragnolini.