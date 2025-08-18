Tevez: “Le estoy encima al presidente para que traiga a un nueve”

El director técnico de Talleres, Carlos Tevez, renovó este lunes su pedido para que la dirigencia del club de barrio Jardín sume a un centrodelantero al equipo.

Tras el empate sin goles ante San Martín de San Juan, Tevez dijo en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el estadio Mario Kempes: “Le estoy encima al presidente (Andrés Fassi) por un nueve”.

En ese marco, “El Apache” admitió que la necesidad de contar con un goleador se remonta al momento mismo en que se hizo cargo del plantel.

Por otra parte, Tevez aseguró que entiende el “enojo de la gente”, pero señaló que la compleja situación del club viene de “muchos meses atrás”.