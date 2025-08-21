River venció a Libertad por penales y logró un trabajoso pase a cuartos de final

En desarrollo.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

El primer gol de River (Driussi)

¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!! ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iC6xgBtlWc

El empate de Libertad (Rojas)

¡¡LA LEY DEL EX!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DE ROBERT ROJAS PARA EL 1-1 DE LIBERTAD ANTE RIVER!! ?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a9NXbruNnx

.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este jueves?

Se enfrentarán River Plate y Libertad de Paraguay.

¿Cuál es el objetivo de River en este partido?

Buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro se disputará este jueves a las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?

En el estadio Mas Monumental.

¿Quién es el árbitro del partido?

El árbitro será Andrés Matonte de Uruguay.