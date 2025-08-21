River venció a Libertad por penales y logró un trabajoso pase a cuartos de final
Fue 3-1. El partido, que se disputó en Núñez por la vuelta de octavos, terminó 1-1. “El Millo” jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Galoppo. En la ida, igualaron sin goles. Palmeiras, próximo rival.
21/08/2025 | 23:35Redacción Cadena 3
FOTO: River se enfrenta con Libertad. (Foto: River Plate).
En desarrollo.
El primer gol de River (Driussi)
¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025
?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iC6xgBtlWc
El empate de Libertad (Rojas)
¡¡LA LEY DEL EX!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DE ROBERT ROJAS PARA EL 1-1 DE LIBERTAD ANTE RIVER!!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025
?? Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a9NXbruNnx
Lectura rápida
¿Qué equipo juega este jueves?
Se enfrentarán River Plate y Libertad de Paraguay.
¿Cuál es el objetivo de River en este partido?
Buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se disputará este jueves a las 21:30.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mas Monumental.
¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro será Andrés Matonte de Uruguay.
[Fuente: Noticias Argentinas]