River vs. Libertad (PY)

River vs. Libertad (PY)

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

River venció a Libertad por penales y logró un trabajoso pase a cuartos de final

Fue 3-1. El partido, que se disputó en Núñez por la vuelta de octavos, terminó 1-1. “El Millo” jugó casi todo el segundo tiempo con uno menos por expulsión de Galoppo. En la ida, igualaron sin goles. Palmeiras, próximo rival. 

21/08/2025 | 23:35Redacción Cadena 3

FOTO: River se enfrenta con Libertad. (Foto: River Plate).

En desarrollo.

Seguilo en vivo por el YouTube de la radio:

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El primer gol de River (Driussi)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El empate de Libertad (Rojas)

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este jueves?
Se enfrentarán River Plate y Libertad de Paraguay.

¿Cuál es el objetivo de River en este partido?
Buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se disputará este jueves a las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mas Monumental.

¿Quién es el árbitro del partido?
El árbitro será Andrés Matonte de Uruguay.

[Fuente: Noticias Argentinas]

